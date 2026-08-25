VAŠINGTON POKREĆE „EKONOMSKI DAN D” PROTIV IRANA? Hegset: Ne isključujemo vojnu silu
ADMINISTRACIJA predsednika Donalda Trampa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Vašington pokreće "ekonomski Dan D" protiv Teherana, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset.
On je istakao da SAD ne iskučuju mogućnost izvođenja vojnih udara bilo gde u Ormuskom moreuzu ili u okolini Irana.
- Iran ne može da izdrži ekonomski pritisak kojem je izložen - rekao je Hegset, preneo je Rojters.
Predsedavajući iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač sa SAD Mohamed Bager Kalibaf objavio je ranije u ponedeljak na društvenim mrežama da "Amerikanci znaju da niko neće poverovati u njihove besmislice".
Američki ministar finansija Skot Besent ranije je najavio "dosad neviđenu" ekonomsku ofanzivu protiv Irana, poručivši da će Vašington nastojati da blokira sve izvore finansiranja i ekonomske veze koje omogućavaju opstanak iranskih vlasti i Korpusa čuvara islamske revolucije.
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