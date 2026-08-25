VAŠINGTON POKREĆE „EKONOMSKI DAN D” PROTIV IRANA? Hegset: Ne isključujemo vojnu silu

ADMINISTRACIJA predsednika Donalda Trampa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Vašington pokreće "ekonomski Dan D" protiv Teherana, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

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On je istakao da SAD ne iskučuju mogućnost izvođenja vojnih udara bilo gde u Ormuskom moreuzu ili u okolini Irana.

- Iran ne može da izdrži ekonomski pritisak kojem je izložen - rekao je Hegset, preneo je Rojters.

Predsedavajući iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač sa SAD Mohamed Bager Kalibaf objavio je ranije u ponedeljak na društvenim mrežama da "Amerikanci znaju da niko neće poverovati u njihove besmislice".

Američki ministar finansija Skot Besent ranije je najavio "dosad neviđenu" ekonomsku ofanzivu protiv Irana, poručivši da će Vašington nastojati da blokira sve izvore finansiranja i ekonomske veze koje omogućavaju opstanak iranskih vlasti i Korpusa čuvara islamske revolucije.