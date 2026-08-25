OPASNA ZARAZA SE ŠIRI U KOMŠILUKU: Prvi slučaj virusa Zapadnog Nila potvrđen u još jednoj zemlji

PRVI slučaj groznice Zapadnog Nila potvrđen je u Albaniji, dijagnostikovan je kod 72-godišnjeg muškarca iz Korče, koji se trenutno nalazi u karantinu u Regionalnoj bolnici u Korči i prima odgovarajući tretman.

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- Zaražena osoba je stanovnik grada Korče. Kada ga je ujeo komarac, nalazio se u bašti, gde je provodio većinu vremena. Ošao je u bolnicu na lečenje, a nakon testova potvrđeno je da je zaražen groznicom Zapadnog Nila - objavio je portal Šiptarja (shqiptarja.com), pozivajući se na ministarstvo zdravlja Albanije.

U međuvremenu, uzeti su uzorci i od osoba bliskih 72-godišnjaku, ali su njihovi rezultati bili negativni. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je od početka januara 2026. godine testirano 30 uzoraka uzetih od osoba za koje se sumnjalo da su zaražene virusom Zapadnog Nila.

Rezultati su su bili negativni.

- Ovaj slučaj je prijavljen i ECDC-u, Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti, gde se Albanija upravo pridružila mapi evropskih zemalja kao što su Italija, gde je do sada bilo 311 slučajeva groznice Zapadnog Nila, Grčka 157 i susedna Makedonija 37 - navodi albanski Institut za zdravlje. U Albaniji je ranije dokumentovana infekcija zapadnim HBV-om.

U 2024. godini bilo je 107 potvrđenih i 50 sumnjivih slučajeva, dok su u 2025. godini prijavljena 2 potvrđena slučaja. Albanski Institut za javno zdravlje navodi da su sproveli akcije dezinfekcije u priobalnim područjima tokom sezone razmnožavanja komaraca, dok su opštine obavezne da preduzmu mere dezinfekcije i deratizacije u svojim opštinama.

Groznica Zapadnog Nila se prenosi ujedom zaraženih komaraca. Simptomi mogu uključivati groznicu, glavobolju, bolove u mišićima, povraćanje i, u težim slučajevima, zahvaćenost nervnog sistema.

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