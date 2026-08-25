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UNIŠTENO 148 UKRAJINSKIH DRONOVA: Ruska PVO osujetila napade iznad više oblasti

В.Н.

25. 08. 2026. u 08:24

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DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 148 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

УНИШТЕНО 148 УКРАЈИНСКИХ ДРОНОВА: Руска ПВО осујетила нападе изнад више области

Tanjug/AP/Andrii Marienko

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kurske, Lipecke, Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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