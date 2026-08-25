REKORDNA BROJKA: Zabeleženo čak 450 odrona od početka godine na najvišem vrhu Apla (VIDEO)
NA Mon Blanu, najvišem vrhu Alpa ove godine je zabeležen rekordan broj odrona.
Od početka godine zabeleženo je čak 450.
Francuski planinar snimio je trenutak odrona.
Rekordne temperature dovele su do topljenja leda, zbog čega su sve tri klasične rute za uspon na Mon Blan zatvorene zbog visokog rizika od novih odrona.
(Sputnjik)
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