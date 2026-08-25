PAKLENO LETO POSEJALO SMRT U EVROPI: Najmanje 35.000 ljudi umrlo, ektremne vrućine ne popuštaju

NAJMANjE 35.000 ljudi umrlo je tokom četiri rekordna, uzastopna toplotna talasa u Evropi ovog leta nego što bi se normalno očekivalo, preliminarni su podaci koji obuhvataju nešto manje od polovine kontinenta.

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Smrtnosti u tri velike zemlje EU - Nemačkoj, Francuskoj i Španiji, premašio je 25.000, a stručnjaci očekuju da će broj žrtava značajno da poraste nakon što budu objavljeni konačni podaci za avgust, piše Gardijan.

Toplotni talasi koji su od maja zahvatali zapadnu Evropu oborili su istorijske temperaturne rekorde na stotinama meteoroloških stanica. Francuska je zabeležila najviši nacionalni prosečni dnevni maksimum temperature ikada. U Nemačkoj su krajem juna temperaturni rekordi obarani tri dana zaredom, kada je na 46 meteoroloških stanica izmereno više od 40 stepeni Celzijusa, dok je u Španiji maksimalna temperatura konstantno prelazila 42 stepena.

Naučnici navode da globalno zagrevanje izazvano ljudskim delovanjem takve ekstremne događaje čini češćim i intenzivnijim.

Nemačka beleži najveći broj žrtava. Institut Robert Koh (RKI) saopštio je da je od 6. aprila do 9. avgusta procenjeno 14.000 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom. Samo u nedelji od 22. do 28. juna umrlo je, prema proceni, 9.600 ljudi. Ovo leto je najteže u Nemačkoj po broju smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom otkako se vodi evidencija. Prethodni rekord iznosio je 8.900 smrtnih slučajeva, zabeleženih 2018. godine.

RKI navodi da se tokom uobičajenih leta broj takvih slučajeva često kreće ispod 2.000. U Španiji podaci sistema za praćenje smrtnosti zdravstvenog instituta Karlos III pokazuju da 4.947 smrtnih slučajeva od maja do ove nedelje može da se pripiše vrućini. Time je ova godina postala najteža u zemlji po broju smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, nadmašivši 4.520 slučajeva iz 2022. godine.

Konačno utvrđivanje broja žrtava može da potraje nedeljama ili mesecima, a mnoge zemlje još nisu objavile podatke ni za početak avgusta. U Francuskoj je više od 500 meteoroloških stanica zabeležilo temperaturu iznad 40 stepeni Celzijusa, a u jednom trenutku je 98 odsto zemlje bilo pod upozorenjem na visoku temperaturu. Francuska nacionalna zdravstvena agencija saopštila je prošle nedelje da je između kraja maja i 22. jula zabeleženo 7.300 viška smrtnih slučajeva "od svih uzroka".

Podaci za avgust još nisu dostupni, a početne procene zasnovane su na elektronskim smrtnim listovima koji obuhvataju oko 80 odsto ukupnog mortaliteta.