Politika

BIJE KO KOGA STIGNE! Razbuktava se rat među blokaderima

В.Н.

29. 07. 2026. u 09:23

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DANIMA bukti rat među blokaderima.

БИЈЕ КО КОГА СТИГНЕ! Разбуктава се рат међу блокадерима

Foto: Printskrin/KTV Televizija + Printskrin TV Prva + Printskrin/N1 + Foto: N. Skenderija + Koca Sulejmanovic / Alamy / Profimedia

Predstavljamo vam bilans blokaderskih sukoba na društvenoj mreži Iks.

Rade Panić, koji se nalazi na, kako se navodi, lažnoj studentskoj listi, izneo je uvrede na račun novinara na društvenoj mreži Iks.

Takođe je prozvao Željka Veselinovića i Dragana Đilasa koji ga je "uveo u skupštinu".

Balša Božović je "udario" na Jasminu Paunović, drugu na tzv. studentskoj listi.

Aleksandar Jovanović Ćuta je tokom svog govora u Skupštini Srbije takođe isprozivao Jasminu Paunović zbog sramnog napada na porodicu predsednika Vučića.

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