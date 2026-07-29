BIJE KO KOGA STIGNE! Razbuktava se rat među blokaderima

DANIMA bukti rat među blokaderima.

Foto: Printskrin/KTV Televizija + Printskrin TV Prva + Printskrin/N1 + Foto: N. Skenderija + Koca Sulejmanovic / Alamy / Profimedia

Predstavljamo vam bilans blokaderskih sukoba na društvenoj mreži Iks.

Rade Panić, koji se nalazi na, kako se navodi, lažnoj studentskoj listi, izneo je uvrede na račun novinara na društvenoj mreži Iks.

Evropski!

Provocira, podmeće, pravi se pametna… Zalaže se za dijalog?!

Dijalog👇

Sve osetljive autokratski nastrojene dušice.

“Kuso i repato.” pic.twitter.com/g7on30e9ty — Rade Panić (@RadePanic13) July 28, 2026

Takođe je prozvao Željka Veselinovića i Dragana Đilasa koji ga je "uveo u skupštinu".

Je li to onaj što ga je Dragan @DraganDjilas uveo u skupštinu?

P.S. Na skupu su govorili predstavnici sindikata. Studenti su pokušali kako bi to red nalagao. Studenti uče na svojim grškama. Zanima me koliko ovakvih i gorih je razna opozicija ustoličila kao poslanike(posebno… pic.twitter.com/NlFJ4WeBpc — Rade Panić (@RadePanic13) July 28, 2026

Balša Božović je "udario" na Jasminu Paunović, drugu na tzv. studentskoj listi.

Koliko se ova žena izblamirala to je strašno. Sada kao i svako ko nema elementarnu etiku odgovornosti kukavički se krije iza studentske liste i pravi od sebe žrtvu. Baš tužno. https://t.co/hEM2iChJBq — Balša Božović 🇺🇦🇨🇦🇩🇰 (@Balshone) July 28, 2026

Aleksandar Jovanović Ćuta je tokom svog govora u Skupštini Srbije takođe isprozivao Jasminu Paunović zbog sramnog napada na porodicu predsednika Vučića.

ĆUTA UDARIO NA OSOBU BROJ 2 SA LAŽNE STUDENTSKE LISTE: "JASMINA PAUNOVIĆ JE DNO LJUDSKE BEDE!



"Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka, nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominje bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima… pic.twitter.com/Eg0tlisznu — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) July 28, 2026