ŽESTOK UDAR U CRNOM MORU! Moskva tvrdi da su na meti bili brodovi, a jedan detalj posebno privlači pažnju

ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavile su sa izvođenjem udara na ukrajinske luke i pomorske brodove koji su bili angažovani u dopremanju tereta za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

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- Kao rezultat udara bespilotnim letelicama na luku 'Nikolajev' (Državno preduzeće 'Nikolajevska morska trgovačka luka'), pogođeni su objekti za skladištenje tereta vojne namene, kao i rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim Oružanim snagama Ukrajine -ističe se u saopštenju.

Dodali su da su sinoć ruskim bespilotnim letelicama, tokom plovidbe morem istočno od Odese, pogođena dva broda za suve terete koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu ka lukama "Odesa" i "Černomorsk".

(RT Balkan)

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