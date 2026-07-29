BURNO NAKON ĆUTINE OSUDE IZJAVA JASMINE PAUNOVIĆ: Blokaderi napali Jovanovića nakon što je reagovao na sramne napade na Vučićevu porodicu

ALEKSANDAR Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, tokom svog govora u Skupštini Srbije osudio je izjave Jasmine Paunović, bivše tužiteljke i jedne od glavnih kandidatkinja na tzv. studentskoj listi, i njen napad na porodicu predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: N. Skenderija

- Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka, nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominje bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima decu. Znači, onaj ko misli da je normalno da pominje tuđu decu, bilo čiju, mislim na ovo što se desilo u emisiji sa Paunovićkom. Taj ko to radi, to je dno ljudske bede - rekao je Ćuta.

ĆUTA UDARIO NA OSOBU BROJ 2 SA LAŽNE STUDENTSKE LISTE: "JASMINA PAUNOVIĆ JE DNO LJUDSKE BEDE!



"Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka, nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominje bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima… pic.twitter.com/Eg0tlisznu — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) July 28, 2026

Ćutinu osudu izjava Jasmine Paunović, što je u ovakvim situacijama jedna sasvim normalna reakcija, blokaderi su dočekali "na nož" i brže bolje ga napali zbog toga.

I dok je njegova nedvosmislena osuda takve prakse naišla na odobravanje javnosti, naišla je i na kritike u blokaderskom taboru. Umesto podrške zbog stava da ničija porodica ne sme biti meta političkog obračuna, Jovanović se našao na udaru blokadera.

Podsetimo, bivša tužiteljka Jasmina Paunović učestvovala je u emisiji "Inserti" sa Dejanom Lučićem u kojoj je voditelj izneo niz uvreda i neistina na račun predsednika Vučića i njegove porodice, što je Paunović odobravala i rekla da je te navode čula iz više izvora.

Reagujući na gnusne izjave Jasmine Paunović, predsednik Vučić je rekao:

- Ne znam šta bih odgovorio ljudima kojima je jedini program da napadaju tuđe porodice, ja sam ponosan na svoje ostarele roditelje i na sve troje svoje dece, i na Danila, Milicu i Vukana. Šta god oni radili i govorili to se neće promeniti. Neću da delim porodice u Srbiji, neću da delim ni društvo, želim ujedinjenu i normalnu Srbiju u kojoj porodica neće biti ni tema ni meta ni jednog političkog aktera i u tome je razlika između nas - poručio je predsednik.