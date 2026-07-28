DONBAS USKORO CEO U RUSKIM RUKAMA: Ukrajina gubi sve više teritorije
UKRAJINA nastavlja da gubi teritorije dok ruske trupe napreduju, a perspektiva da Rusija uspostavi kontrolu nad celom teritorijom Donbasa ostaje sasvim ostvariva.
The American Conservative piše o tome.
Prema pisanju The American Conservative, ruske trupe nastavljaju ofanzivu u Donbasu, a Ukrajina postepeno gubi sve više teritorije.
Autori teksta napominju da je mogućnost da ceo Donbas dođe pod rusku kontrolu i dalje sasvim realna.
The American Conservative je ranije objavio da je spor između bivšeg vrhovnog komandanta ukrajinskih oružanih snaga i bivšeg ministra odbrane paralisao ukrajinske oružane snage.
(alo.rs)
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