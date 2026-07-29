EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE ŠIPTARSKIH SNAJPERISTA: Kurtijevi specijalci na nišanu držali Srbe kod Prizrena (FOTO)
EKSKLUZIVNE fotografije do kojih su došle "Novosti" prikazuju naoružane šiptarske snajperiste na pozicijama iznad manastira Svetih arhangela kod Prizrena, u trenutku kad su se vernici okupljali u ovoj svetinji povodom obeležavanja slave.
Prema informacijama do kojih smo došli, snimci su nastali u blizini manastira u nedelju, 26. jula, a na njima se vide naoružana lica sa snajperima.
Sveti arhangeli kod Prizrena mesto su okupljanja vernika, koji prisustvuju liturgijama.
Podsetimo, tokom liturgije povodom slave Svetog Arhangela Gavrila, pripadnici tzv. kosovske policije vršili su kontrolu i pretres vernika na ulazu u manastirsku portu.
Mitropolit raško-prizrenski Teodosije poručio je tada tokom besede da su srpske svetinje na Kosovu i Metohiji pod velikim pritiskom, ali da vernici svojim dolaskom pokazuju da nisu zaboravili svoju veru i nasleđe.
Pitanje bezbednosti oko srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji godinama je jedna od najosetljivijih tema, a nove fotografije i snimci iz okoline manastira Svetih arhangela dodatno podižu tenzije.
Manastir Svetih arhangela kod Prizrena podigao je car Dušan u 14. veku, a ova svetinja je tokom martovskog pogroma 2004. godine bila oštećena i spaljena, nakon čega je obnovljena.
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