Politika

EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE ŠIPTARSKIH SNAJPERISTA: Kurtijevi specijalci na nišanu držali Srbe kod Prizrena (FOTO)

T.J.

29. 07. 2026. u 10:25

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EKSKLUZIVNE fotografije do kojih su došle "Novosti" prikazuju naoružane šiptarske snajperiste na pozicijama iznad manastira Svetih arhangela kod Prizrena, u trenutku kad su se vernici okupljali u ovoj svetinji povodom obeležavanja slave.

ЕКСКЛУЗИВНЕ ФОТОГРАФИЈЕ ШИПТАРСКИХ СНАЈПЕРИСТА: Куртијеви специјалци на нишану држали Србе код Призрена (ФОТО)

Foto: Novosti

Prema informacijama do kojih smo došli, snimci su nastali u blizini manastira u nedelju, 26. jula, a na njima se vide naoružana lica sa snajperima.

Sveti arhangeli kod Prizrena mesto su okupljanja vernika, koji prisustvuju liturgijama.

Foto: Novosti

Podsetimo, tokom liturgije povodom slave Svetog Arhangela Gavrila, pripadnici tzv. kosovske policije vršili su kontrolu i pretres vernika na ulazu u manastirsku portu.

Mitropolit raško-prizrenski Teodosije poručio je tada tokom besede da su srpske svetinje na Kosovu i Metohiji pod velikim pritiskom, ali da vernici svojim dolaskom pokazuju da nisu zaboravili svoju veru i nasleđe.

Foto: Novosti

Pitanje bezbednosti oko srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji godinama je jedna od najosetljivijih tema, a nove fotografije i snimci iz okoline manastira Svetih arhangela dodatno podižu tenzije.

Manastir Svetih arhangela kod Prizrena podigao je car Dušan u 14. veku, a ova svetinja je tokom martovskog pogroma 2004. godine bila oštećena i spaljena, nakon čega je obnovljena.

Foto: Novosti

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