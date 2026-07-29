KAKAV OBRT! I! Dušan Vlahović odbio 70 miliona evra i moli evropskog giganta za "siću"

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović nalazi se na velikoj prekretnici u karijeri.

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Od 1. jula zvanično nema klub, što znači da je potpuno slobodan u izboru nove sredine i može da pregovara sa kim god želi. Činjenica da za njega nije potrebno platiti obeštećenje predstavlja ogromnu olakšavajuću okolnost za sve zainteresovane strane, ali konačnog odgovora o tome gde će srpski golgeter nastaviti karijeru – još uvek nema.

Iako se ranije dovodio u vezu sa najvećim evropskim gigantima, situacija se promenila. U ovom trenutku, jedina zvanična i konkretna ponuda na Vlahovićevom stolu dolazi iz Istanbula, od turskog Bešiktaša.

Četvrtoplasirana ekipa turskog prvenstva iz prošle sezone ne žali novac kako bi dovela Srbina u svoje redove. Međutim, u upravi turskog kluba je već zavladala nervoza jer su saznali da Vlahović trenutno "sedi na dve stolice".

Turci nude bogatstvo, ali Barsa je Barsa

Dok čelnici Bešiktaša nestrpljivo čekaju odgovor i poruku od srpskog napadača da se "strpe", iz Turske stižu informacije da se Vlahović zapravo aktivno nudi Barseloni. Katalonski gigant je ovog leta ostao bez Roberta Levandovskog, sudbina Ferana Toresa je i dalje neizvesna, a Vlahović u tom vakuumu vidi idealnu šansu da obuče dres jednog od najvećih klubova sveta.

Najzanimljiviji detalj u celoj priči jesu finansijski uslovi. Prema turskim izvorima, Vlahović od Barselone potražuje daleko manje novca nego što mu nudi Bešiktaš. Iako se to turskoj strani nimalo ne dopada, svesni su da brend i istorija Barselone imaju težinu sa kojom ne mogu da se takmiče.

Neverovatne cifre na stolu

A ono što Bešiktaš nudi zvuči gotovo nestvarno za standarde evropskog fudbala. Turci su spremni da Vlahoviću daju trogodišnji ugovor vredan čak 13,5 miliona evra po sezoni, što znači da bi za tri godine inkasirao preko 40 miliona evra čiste zarade.

To nije sve. Uprava kluba iz Istanbula spremna je da plati i astronomski bonus za sam potpis ugovora, koji Vlahovićev menadžerski tim procenjuje na oko 30 miliona evra. Kada se sve sabere, Vlahović bi u Turskoj mogao da zaradi preko 70 miliona evra za tri godine.

Uprkos ovim nerealnim ciframa, srpski napadač i dalje čeka. Pozitivan signal sa "Nou Kampa" još uvek nije stigao, pre svega zato što Barselona trenutno nema finansijski luksuz i slobodu kakvu imaju Turci.





