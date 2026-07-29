SKANDAL! Veselinović u Narodnoj skupštini javno priznao tzv. Kosovo (VIDEO)
DOBRICA Veselinović iz ZLF-a, stranke koja podržava "studentsku" listu i blokadere, izgovorio je u Narodnoj skupštini reči koje su izazvale žestoke reakcije: "Sa našim komšijama, sa Kosovom".
Eto kakve stavove podržavaju blokaderi!
Poslanik Zeleno-levog fronta Dobrica Veselinović, koji podržava tzv. Studentsku listu, izazvao je oštre reakcije u Narodnoj skupštini Srbije nakon što je tokom rasprave o nepoverenju Vladi Srbije upotrebio izraz "Kosovo" u kontekstu razgovora sa "komšijama".
- I odlagaćemo rešavanje teških problema sa našim komšijama, sa Kosovom i nećemo uvesti Srbiju u EU. To je ono za šta će građani glasati u narednom periodu... - besramno je izjavio Veselinović tokom obraćanja u parlamentu.
Njegova izjava usledila je tokom vanredne sednice Skupštine Srbije na kojoj se raspravlja o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 opoziciona poslanika.
Veselinović je poslanik Zeleno-levog fronta, jedne od stranaka koje su podržale opozicioni predlog za smenu Vlade Srbije.
Podsetimo, sednica parlamenta sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika, a jedina tačka dnevnog reda je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.
Predsednik Vlade Đuro Macut poručio je tokom rasprave da će Vlada nastaviti da donosi odluke u interesu građana, dok će, kako je naveo, o radu Vlade sud dati građani.
Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi podneli su poslanici više opozicionih stranaka, među kojima su Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije, Stranka slobode i pravde, Srbija centar, Mi – snaga naroda, Ekološki ustanak, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, POKS i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.
Preporučujemo
EMOTIVAN SUSRET U HAGU! Sin otkrio šta je Ratko Mladić poručio predstavnicima Srbije
29. 07. 2026. u 12:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NA PRAGU NOVA ODLUKA O POVLAČENjU PRIZNANjA TZV. KOSOVA: "Odluka o priznanju lažne države doneta je protivno volji većine građana"
Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.
27. 07. 2026. u 15:35
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)