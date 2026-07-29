Politika

SKANDAL! Veselinović u Narodnoj skupštini javno priznao tzv. Kosovo (VIDEO)

T.J.

29. 07. 2026. u 11:27

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DOBRICA Veselinović iz ZLF-a, stranke koja podržava "studentsku" listu i blokadere, izgovorio je u Narodnoj skupštini reči koje su izazvale žestoke reakcije: "Sa našim komšijama, sa Kosovom".

СКАНДАЛ! Веселиновић у Народној скупштини јавно признао тзв. Косово (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Eto kakve stavove podržavaju blokaderi!

Poslanik Zeleno-levog fronta Dobrica Veselinović, koji podržava tzv. Studentsku listu, izazvao je oštre reakcije u Narodnoj skupštini Srbije nakon što je tokom rasprave o nepoverenju Vladi Srbije upotrebio izraz "Kosovo" u kontekstu razgovora sa "komšijama".

- I odlagaćemo rešavanje teških problema sa našim komšijama, sa Kosovom i nećemo uvesti Srbiju u EU. To je ono za šta će građani glasati u narednom periodu... - besramno je izjavio Veselinović tokom obraćanja u parlamentu.

Njegova izjava usledila je tokom vanredne sednice Skupštine Srbije na kojoj se raspravlja o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 opoziciona poslanika.

Veselinović je poslanik Zeleno-levog fronta, jedne od stranaka koje su podržale opozicioni predlog za smenu Vlade Srbije.

Podsetimo, sednica parlamenta sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika, a jedina tačka dnevnog reda je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Predsednik Vlade Đuro Macut poručio je tokom rasprave da će Vlada nastaviti da donosi odluke u interesu građana, dok će, kako je naveo, o radu Vlade sud dati građani.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi podneli su poslanici više opozicionih stranaka, među kojima su Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije, Stranka slobode i pravde, Srbija centar, Mi – snaga naroda, Ekološki ustanak, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, POKS i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

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