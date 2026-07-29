MOSKVA ZVONI NA UZBUNU! Lavrov izneo teške tvrdnje: Ceo Zapad se okrenuo protiv Rusije

SITUACIJA je ozbiljna, ceo zapadni svet se okrenuo protiv Rusije, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu za ruske medije.

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

- Sada kada oni (zapadni predstavnici) ponovo govore o 'strateškom porazu', kada aktivno podržavaju ove naše ljude van Rusije koji organizuju svakakva antiruska društva u Evropi, prikupljaju sredstva za nastavak neke vrste podzemne borbe za podelu Ruske Federacije, oni to više ne kriju. Naši centralni kanali prikazuju sve što Zapad smišlja. I verovatno je važno da svi to vide da bi shvatili da je situacija ozbiljna. Predsednik to ne krije. Čitav 'civilizovani' svet, takoreći, koji sebe tako naziva, okrenuo se protiv nas - primetio je ministar.

Prema njegovim rečima, Zapad je počeo da promoviše terorizam Vladimira Zelenskog kao ‘prekretnicu’, nadajući se slomu Rusije.

- Vide koliko njegovo oružje dugog dometa postiže svoje ciljeve i počeli su da promovišu ovu fazu događaja kao prekretnicu, kao da karakter Ukrajine može da pobedi Rusiju, koja je, kao „agresor“, želela da osvoji celu Evropu nakon Ukrajine. Stoga se ponovo pojavio slogan nanošenja strateškog poraza Rusiji, pojavio se slogan dekolonizacije Rusije, što otvoreno podrazumeva rasparčavanje naše zemlje još jednom - rekao je Lavrov.

Čitav svet sa ogromnom pažnjom, a neki i bez daha, prate kako će se završiti sukob u Ukrajini, koji nam je nametnuo Zapad, ocenio je Lavrov.

Kao odgovor na ovaj rat, predsednik Rusije Vladimir Putin je i najavio početak Specijalne vojne operacije, podsetio je ministar.

Moskva ne odstupa od svog ponosa u pregovorima

Zapad postavlja Rusiji ultimatum u vezi sa rešenjem u Ukrajini, insistirajući na očuvanju nacističkog režima u Kijevu, ali Moskva ne pristaje na ustupke na štetu svog ponosa, naglasio je Lavrov.

- Zapad nam sada govori da će razmisliti o tome kada da nastave pregovore sa nama, ali to će biti pregovori gde će Evropa, Amerika, Vladimir Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin sedeti za istim stolom. A pre toga, po njihovom mišljenju, mora se proglasiti primirje, prekid vatre. Posle toga, oni, zapadnjaci, rasporediće multinacionalne snage predvođene Francuskom i Engleskom, a onda će, naravno, sesti da razgovaraju. Šta to znači? To je ultimatum. Zamrzavamo liniju kontakta, a nacistički režim će ostati. Oni neće priznati nijednu teritoriju gde su održani referendumi -primetio je ruski ministar spoljnih poslova.

Lavrov je priznao da je ponosan na reakciju Rusa na pokušaje nacista da potkopaju društvo.

Rusija mora da prestane da se ljuti i histeriše, već da umesto toga prihvati „zdrav bes“ u svojoj spoljnoj politici, ocenio je ministar.

Zapad ne igra fer, gubi pozicije i zato uvodi sankcije

Zapad ratuje protiv Rusije preko Ukrajine sa različitim stepenom žara. Pripremao je provokacije u težnji da podstakne društvo protiv vlasti, dodao je Lavrov.

- Mislili su da smo 'škripcu'. A kada je ruski predsednik Vladimir Putin došao na vlast, bio je apsolutno otvoren za ravnopravno strateško partnerstvo sa Zapadom - podsetio je ministar, odgovarajući na opasku o ponašanju Zapada pre 2007. godine, pre govora u Minhenu.

Zapad, kako je naglasio ruski ministar spoljnih poslova, ne može da se takmiči fer.

- Oni se plaše fer konkurencije u svemu. To je jedan od razloga za sankcije – da se održe pozicije koje nepovratno gube nakon 500 godina zapadne dominacije - dodao je Lavrov.

O nacionalnim interesima Rusije

Odgovarajući na pitanje o nacionalnim interesima Rusije na međunarodnoj sceni, ministar je rekao:

- Oni leže u tome da budemo nezavisna država, nezavisna civilizacija. Leže u tome da naše granice budu bezbedne. Leže u tome da niko čak ni ne pokušava da pomisli da nas savetuje kako da organizujemo svoj život unutar Rusije. I leži u tome da svi narodi Ruske Federacije nastave da uživaju prava zagarantovana ustavom: na obrazovanje, na očuvanje svoje kulture, tradicije i verskih uverenja.

(Sputnjik)

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