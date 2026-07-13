Svet

PUTIN ZAGRMEO, ZELENSKI SE TRESE: Ako nas napadneš uzvratićemo recipročno, ali mnogo snažnije

В.Н.

13. 07. 2026. u 15:57

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ODGOVORI na napade na teritoriju Rusije biće recipročni, ali višestruko snažniji, a protivnik će to osećati sve intenzivnije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

ПУТИН ЗАГРМЕО, ЗЕЛЕНСКИ СЕ ТРЕСЕ: Ако нас нападнеш узвратићемо реципрочно, али много снажније

Foto: Depositphotos/ruskpp/dikobrazik, Bruno Press/Abaca Press/Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

„Naši odgovori će uvek biti recipročni. Gde god budu pokušali da izvedu udare na teritoriji Ruske Federacije, mi ćemo odgovoriti istom merom, samo nekoliko puta snažnije. Protivnik će to osetiti. Već oseća, nadam se. I osećaće sve više, u sve većem obimu“, poručio je Putin.

Kako je istakao, dejstva Oružanih snaga Ukrajine stvaraju određene probleme u snabdevanju naftnim derivatima u Rusiji, ali će se situacija postepeno stabilizovati.

„Što se tiče energetike, Rusija ima veoma snažnu i pouzdanu osnovu u toj oblasti. Da, oni nam trenutno stvaraju određene probleme sa naftnim derivatima, ali mislim da će se situacija postepeno popravljati“, rekao je Putin, komentarišući pokušaje kijevskog režima da izvede napade na energetske objekte u Rusiji.

Ruski predsednik je u ponedeljak obišao izložbu Narodnog fronta „Sve za pobedu!“, na kojoj mu je, između ostalog, predstavljen model protivvazduhoplovnog raketno-topovskog sistema „Pancir-S“.

(Sputnjik)

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