Svet

STRAH U UKRAJINI: Zelenski otkrio šta bi moglo da usledi već ove zime

Dragana Drlačić

27. 07. 2026. u 09:50

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VOLODIMIR Zelenski pozvao je Ukrajince da se pripreme za veoma tešku zimu.

СТРАХ У УКРАЈИНИ: Зеленски открио шта би могло да уследи већ ове зиме

Foto: AP

- Pre svega, moraćemo da se pripremimo za veoma tešku zimu. Niko ne može da zamisli kakva će biti. Moglo bi biti teško, ili čak i gore - rekao je u intervjuu za Skaj njuz.

Rekao je da je Ukrajini potreban premijer koji „razume buduće izazove i duboko je fokusiran na energetska pitanja“.

Rada je 16. jula imenovala generalnog direktora Naftogasa Serhija Koreckog za premijera.

Ukrajinska publikacija Strana.ua je, pozivajući se na izvore, objavila da je Korecki bliski saradnik Zelenskog saradnika i optuženog u slučaju korupcije u energetskom sektoru, Timura Mindiča.

(Ria Novosti)

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