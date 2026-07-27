OPROŠTAJNA POSETA AMBASADORA MAĐARSKE: Vučić danas sa Jožefom Mađarom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, prijem će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Početak je planiran u 10.00 časova.

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