Politika

OPROŠTAJNA POSETA AMBASADORA MAĐARSKE: Vučić danas sa Jožefom Mađarom

В.Н.

27. 07. 2026. u 07:20

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara.

ОПРОШТАЈНА ПОСЕТА АМБАСАДОРА МАЂАРСКЕ: Вучић данас са Јожефом Мађаром

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bs

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, prijem će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Početak je planiran u 10.00 časova.

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