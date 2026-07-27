OPROŠTAJNA POSETA AMBASADORA MAĐARSKE: Vučić danas sa Jožefom Mađarom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara.
Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, prijem će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Početak je planiran u 10.00 časova.
BONUS VIDEO: Štand SNS-a u Grockoj: Ujedinjena Srbija sa građanima za budućnost Srbije
Preporučujemo
VUČIĆ IZ BANOVOG POLjA: Putevi, škole i vodovod – velika ulaganja stižu u ovaj kraj!
26. 07. 2026. u 18:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NESTAO PRE 20 GODINA, PRONAĐEN MRTAV U ŠIBLjU: Telo identifikovano po zubima, MISTERIJA i dalje nije rešena
Rasel Skozi, IT stručnjak iz Velsa koji je nestao 2002. godine, pronađen je mrtav posle više od 20 godina u gustom šiblju nedaleko od Svonsija. Njegovi posmrtni ostaci identifikovani su pomoću stomatoloških kartona, ali...
24. 07. 2026. u 16:35 >> 17:07
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)