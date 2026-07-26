"ODSEĆI ĆU TI GLAVU" Jezive pretnje Vučiću - hitna reakcija MUP (VIDEO)
PO NALOGU Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministadstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca koji je uputio jezive pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.
Ovaj muškarac je, kako saznajemo, preko društvenih mreža predsedniku Vučiću zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i mlatio velikim nožem.
Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.
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