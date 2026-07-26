"ODSEĆI ĆU TI GLAVU" Jezive pretnje Vučiću - hitna reakcija MUP (VIDEO)

PO NALOGU Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministadstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca koji je uputio jezive pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.

Foto: Printskrin/društvene mreže

Ovaj muškarac je, kako saznajemo, preko društvenih mreža predsedniku Vučiću zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i mlatio velikim nožem.

Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.