Politika

TAMO SE NEĆE JAVITI BLOKADERI DA UDARE NA DRŽAVU: Novom mostu u Hrvatskoj potrebna velika sanacija

В. Н.

27. 07. 2026. u 08:31

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MOSTU u Hrvatskoj otvorenom pre samo četiri godine već je potrebna sanacija, ali se tamo, za razliku u Srbiji, neće javiti blokaderi koji će zbog toga da udare na državu.

ТАМО СЕ НЕЋЕ ЈАВИТИ БЛОКАДЕРИ ДА УДАРЕ НА ДРЖАВУ: Новом мосту у Хрватској потребна велика санација

Foto: Printskrin

Kako prenose mediji u Hrvatskoj, Pelješki most mora u ozbiljnu sanaciju, a radovi će trajati mesecima. I to je sasvim normalna stvar.

Ali tamo se neće javiti blokaderska banda da pljuje po svojoj državi. Samo u Srbiji postoje blokaderi, koji mrze svoju zemlju, preziru njene uspehe, preziru tuđi rad, znoj, ulaganja.

Samo u Srbiji postoje oni koji u svemu traže nešto loše.

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