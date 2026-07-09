"IRAN JE ZVAO..." Oglasio se Tramp novim šokantnim tvrdnjama
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma, nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele nove napade na iranske ciljeve.
- Pozvali su pre nekog vremena. Toliko očajnički žele da postignu dogovor - rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Fors One" tokom povratka u SAD sa samita NATO-a u Ankari, preneo je Skaj njuz.
Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva.
Tramp je rekao da su ti napadi bili "odmazda". Američki predsednik se na putu iz Turske nakratko zaustavio u Velikoj Britaniji, gde je promenio avion u bazi RAF Mildenhol u Safoku i nastavio put novim avionom "Air Fors One", koji mu je poklonio Katar.
Tramp je prethodno negirao da je odluka o korišćenju starijeg aviona prilikom napuštanja Turske bila povezana sa bezbednosnim strahovima.
Na pitanje novinara da li je upoznat sa verodostojnim pretnjama njegovom avionu, Tramp je rekao da je stalno suočen sa pretnjama.
- Stalno mi prete. Ja sam broj jedan na njihovoj listi - rekao je predsednik SAD.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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