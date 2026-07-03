RUSI PRELOMILI I UPUTILI JASAN ULTIMATUM: Vraćamo se za pregovarački sto, ali Zelenski mora da ispuni ova 4 Putinova uslova
RUSIJA je spremna da nastavi pregovore sa Ukrajinom tačno tamo gde su stali, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.
- Spremni smo da nastavimo pregovore tačno tamo gde su stali. Međutim, to zahteva političku volju ne samo Kijeva već i njegovih zapadnih sponzora, koji su glavni korisnici krize - rekao je Galuzin za RIA Novosti.
Diplomata je, takođe, kritikovao stav ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, koji tvrdi da Moskva navodno ne želi da sedne za pregovarački sto.
- Mi nismo ustali od stola, to je učinila ukrajinska strana, i to više puta- zaključio je Galuzin.
Agencija podseća da je prošle sedmice, na sastanku sa vladom, predsednik Rusije Vladimir Putin izložio četiri temelja za dijalog sa Ukrajinom: Istanbulske sporazume, modalitete iz Enkoridža, realnost na terenu i principe koje je izneo u govoru koji je održao u Ministarstvu spoljnih poslova pre dve godine.
Ove godine, Rusija i Ukrajina su održale tri runde sastanaka uz učešće delegacije SAD, a poslednji razgovori održani su u Ženevi 17. i 18. februara.
(Tanjug)
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