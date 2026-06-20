MEDVEDEV PRETI OSVETOM: Za Kijev više ne važe pravila
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da više nema nikakvih pravila u vezi sa neonacističkim Kijevom, i da ih ne može biti.
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da više nema nikakvih pravila u vezi sa neonacističkim Kijevom, i da ih ne može biti.
„S obzirom na masovne terorističke napade neprijatelja na naše gradove, čiji intenzitet raste i očigledno će nastaviti da raste, vreme je da otvoreno izjavimo da više nema nikakvih pravila u vezi sa neonacističkim Kijevom, i da ih ne može biti“, napisao je on na Maksu.
Prema njegovim rečima, jedna stvar treba da ostane van granica onoga što je prihvatljivo za rusku stranu: namerno ubijanje civila.
- Naglašavam: namerno, odnosno, očigledno namerno. Ostalo je sasvim prihvatljivo, koliko god degenerik iz Bankove i njegovi evropski prateći igrači urlali. Uzgred, ovde bi trebalo da važe i Haške konvencije o zakonima i običajima ratovanja. Više nisu potrebne - zaključio je.
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