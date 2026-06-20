GORI LUKSUZNI HOTEL, U OGROMNOM POŽARU POGINULA ŽENA: Evakuisano 1700 turista u letovalištu koje Srbi obožavaju (FOTO/VIDEO)
U VELIKOM požaru koji je zahvatio hotel u poznatom dominikanskom letovalištu Bajahibe poginula je jedna žena, dok je skoro 1.700 turista hitno evakuisano, saopštile su lokalne vlasti.
U zvaničnom saopštenju hitne službe DAEH navodi se da je u vatrenoj stihiji u hotelu "Viva Wyndham Dominicus Beach" nastradala Frančeska Valentino, četrdesetšestogodišnja državljanka Italije.
Prema podacima ove službe, tri osobe su prebačene u medicinske ustanove, dok je još šestoro zbrinuto na samom terenu, a među povređenima ima gostiju, posetilaca i samih spasilaca.
Video-snimci koje su preneli lokalni mediji prikazuju dramatične scene sa karipske obale, gde se iznad plaže uzdižu gusti oblaci crnog dima dok plamen u potpunosti guta slamnati krov odmarališta.
Iz Centra za vanredne situacije (COE) saopšteno je da se vatra širila ogromnom brzinom.
- Preliminarna zapažanja ukazuju na to da se požar brzo proširio zbog zapaljive prirode delova krovnih konstrukcija napravljenih od palme, kao i zbog vetra - navodi se u saopštenju COE.
Lokalne vlasti su potvrdile da je požar u međuvremenu stavljen pod kontrolu, ali da se tačni uzroci izbijanja vatre još uvek istražuju.
Svi evakuisani gosti odmah su premešteni u obližnje hotele, a naglašeno je da susedni objekat , koji pripada istom lancu, nije pretrpeo nikakvu štetu.
Uprkos ozbiljnosti incidenta, nadležni uveravaju javnost da nema mesta panici i da se odmor za ostale posetioce nastavlja bez prekida.
- Turističke aktivnosti u Bajahibeu i okolini ostaju neometane i nastavljaju da se odvijaju bezbedno i normalno - dodali su iz Centra za vanredne situacije.
Dominikanska Republika je, inače, poznata po kristalno čistoj vodi i belim peščanim plažama, zbog čega važi za vodeću turističku destinaciju na Karibima.
O popularnosti ovog raja svedoči i podatak da je samo u prvih pet meseci ove godine zabeleženo oko 5,6 miliona posetilaca.
(CNN)
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