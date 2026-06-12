ŠOK U DONBASU: Ukrajinski komandanti brigada priznaju - Ključni grad tvrđava pada do kraja leta! (MAPA)
RUSKA vojska bi mogla da zauzme Kostantinovku u Donjeckoj oblasti do kraja leta. Ovo je izjavilo vojno osoblje na terenu za Hromadske.
-S obzirom na to koliko se brzo događaji tamo odvijaju, problemi će se vremenom samo povećavati. Gubitak Kostjantinovke do kraja leta je sasvim moguć. Neprijatelj vrši veoma jak pritisak na nas, rekao je jedan komandant brigade.
„Hoće li naši piloti biti u Konstasu do jula? Ne znam. Hoće li naša pešadija biti tamo do jula? Mislim da hoće. Hoće li to biti od koristi? Ne znam“, rekao je jedan komandant čete.
-Neprijatelj, pod okriljem zelenila, počinje da se direktno infiltrira u grad. Njihove grupe koje su se infiltrirale u grad su već prilično brojne, a naša pešadija je već angažovana u gradskim borbama na bokovima same Kostantinovke, rekao je Sergej, pozivni znak Jari, komandant bataljona bespilotnih letelica 28. odvojene mehanizovane brigade.
Tri komandanta su dodala da je više od stotinu ruskih vojnika već prodrlo u Kostjantinovku.
-Neprijatelj je prodro u centar grada. Ovo više nije infiltracija – to je neprijateljski otpor, rekao je jedan oficir.
Grad je opkoljen, a rastojanje između bokova postaje kontinuirana zona ubijanja koja se proteže do Kramatorska, otežavajući logistiku. Kostantinovka i dva glavna puta do nje su pod ruskim nadzorom dronova. 10. juna, Rusi su već primećeni u Osikovu, selu iza Kostjantinovke u pravcu Družkovke.
Prema rečima komandanta čete, ako Rusi potpuno zauzmu grad, ukrajinske oružane snage će moći da odlože njihovo dalje napredovanje.
U međuvremenu, prema mapi DeepState-a, ruska vojska je napredovala na bokovima Kostjantinovke. Podsećanja radi, Rusija je objavila zauzimanje istočnog dela Kostjantinovke. Ukrajina to nije potvrdila.
strana.new
BONUS VIDEO - SNIMAK SA LICA MESTA: Uviđaj kod BIP-a, mladić ubio starca sekirom
Preporučujemo
KIJEV NAPADIMA NA JUG RUSIJE TRAŽI MIR? Nova ukrajinska strategija za sprečavanje ofanizive
07. 06. 2026. u 18:33
NOVI USPEH RUSKE VOJSKE: Oslobođeno još jedno naselje u DNR, oboreno 4770 dronova
12. 06. 2026. u 15:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SARAJEVSKI MEDIJI BRUJE - VUČIĆ NAS JE SPASIO U ZADNjI ČAS: Omogućio nam da gledamo Svetsko prvenstvo, dok Konaković "bljuje vatru"
SARAJEVSKI Dnevni avaz objavio je tekst u kojem su priznali da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, preko saglasnosti za podršku Telekoma Srbija, praktično omogućio da građani Bosne i Hercegovine gledaju utakmicu svoje reprezentacije protiv Kanade na Svetskom prvenstvu.
12. 06. 2026. u 17:33
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
MACA NAPUSTIO PORODIČNI DOM: "Ne mogu više! Rekao sam da je volim i izašao iz stana"
DRAGAN Marinković Maca je nedavno govorio o teškim životnim trenucima tokom rata u Sarajevu kada je trebalo da napusti porodični dom.
12. 06. 2026. u 13:09
Komentari (0)