RUSKA vojska bi mogla da zauzme Kostantinovku u Donjeckoj oblasti do kraja leta. Ovo je izjavilo vojno osoblje na terenu za Hromadske.

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-S obzirom na to koliko se brzo događaji tamo odvijaju, problemi će se vremenom samo povećavati. Gubitak Kostjantinovke do kraja leta je sasvim moguć. Neprijatelj vrši veoma jak pritisak na nas, rekao je jedan komandant brigade.

„Hoće li naši piloti biti u Konstasu do jula? Ne znam. Hoće li naša pešadija biti tamo do jula? Mislim da hoće. Hoće li to biti od koristi? Ne znam“, rekao je jedan komandant čete.

Ilustracija telegram rybar

-Neprijatelj, pod okriljem zelenila, počinje da se direktno infiltrira u grad. Njihove grupe koje su se infiltrirale u grad su već prilično brojne, a naša pešadija je već angažovana u gradskim borbama na bokovima same Kostantinovke, rekao je Sergej, pozivni znak Jari, komandant bataljona bespilotnih letelica 28. odvojene mehanizovane brigade.

Tri komandanta su dodala da je više od stotinu ruskih vojnika već prodrlo u Kostjantinovku.

-Neprijatelj je prodro u centar grada. Ovo više nije infiltracija – to je neprijateljski otpor, rekao je jedan oficir.

Grad je opkoljen, a rastojanje između bokova postaje kontinuirana zona ubijanja koja se proteže do Kramatorska, otežavajući logistiku. Kostantinovka i dva glavna puta do nje su pod ruskim nadzorom dronova. 10. juna, Rusi su već primećeni u Osikovu, selu iza Kostjantinovke u pravcu Družkovke.

Prema rečima komandanta čete, ako Rusi potpuno zauzmu grad, ukrajinske oružane snage će moći da odlože njihovo dalje napredovanje.

U međuvremenu, prema mapi DeepState-a, ruska vojska je napredovala na bokovima Kostjantinovke. Podsećanja radi, Rusija je objavila zauzimanje istočnog dela Kostjantinovke. Ukrajina to nije potvrdila.

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