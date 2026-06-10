Svet

RUSKE TRUPE DEVASTIRAJU UKRAJINSKE POLOŽAJE U DONJECKU: Evo koliko su vojnika pobili i šta su sve uništili

P. Đurđević

10. 06. 2026. u 08:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKA vojska pogodila je više od 30 položaja ukrajinskih snaga na konstantinovskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСКЕ ТРУПЕ ДЕВАСТИРАЈУ УКРАЈИНСКЕ ПОЛОЖАЈЕ У ДОЊЕЦКУ: Ево колико су војника побили и шта су све уништили

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Tokom protekla 24 časa artiljerijske jedinice grupacije ‘Jug’ uništile su više od 30 privremenih položaja Oružanih snaga Ukrajine na konstantinovskom pravcu - naveli su u ruskom vojnom resoru.

U Ministarstvu ističu da jedna artiljerijska posada može da uništi i do deset neprijateljskih ciljeva dnevno. Mete su bile ljudstvo i tehnika, komandni punktovi za upravljanje dronovima, kao i skladišta municije i vojne opreme.

Grupacija „Jug“ deluje na teritoriji Donjecke Narodne Republike.

Prema podacima ruske strane, ukrajinske snage su u zoni njene odgovornosti tokom prethodnog dana izgubile više od 115 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 18 vozila, tri artiljerijska oruđa i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEHERAN UPOZORAVA: Odgovorićemo na američku agresiju
Svet

0 0

TEHERAN UPOZORAVA: Odgovorićemo na američku agresiju

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je u ponoć sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije, Hakanom Fidanom i Fajsalom bin Farhanijem, i u telefonskim razgovorima poručio da Iran "zadržava pravo da odgovori na američku agresiju".

10. 06. 2026. u 08:23

Politika
Tenis
Fudbal
GENERALNA PROBA ZA PORTUGALCE: Ronaldo i družina pokazuju zašto su favoriti iz senke na Svetskom prvenstvu

GENERALNA PROBA ZA PORTUGALCE: Ronaldo i družina pokazuju zašto su favoriti iz senke na Svetskom prvenstvu