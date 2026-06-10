RUSKA vojska pogodila je više od 30 položaja ukrajinskih snaga na konstantinovskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Tokom protekla 24 časa artiljerijske jedinice grupacije ‘Jug’ uništile su više od 30 privremenih položaja Oružanih snaga Ukrajine na konstantinovskom pravcu - naveli su u ruskom vojnom resoru.

U Ministarstvu ističu da jedna artiljerijska posada može da uništi i do deset neprijateljskih ciljeva dnevno. Mete su bile ljudstvo i tehnika, komandni punktovi za upravljanje dronovima, kao i skladišta municije i vojne opreme.

Grupacija „Jug“ deluje na teritoriji Donjecke Narodne Republike.

Prema podacima ruske strane, ukrajinske snage su u zoni njene odgovornosti tokom prethodnog dana izgubile više od 115 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 18 vozila, tri artiljerijska oruđa i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.

(Sputnjik)

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