RUSKE TRUPE DEVASTIRAJU UKRAJINSKE POLOŽAJE U DONJECKU: Evo koliko su vojnika pobili i šta su sve uništili
RUSKA vojska pogodila je više od 30 položaja ukrajinskih snaga na konstantinovskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Tokom protekla 24 časa artiljerijske jedinice grupacije ‘Jug’ uništile su više od 30 privremenih položaja Oružanih snaga Ukrajine na konstantinovskom pravcu - naveli su u ruskom vojnom resoru.
U Ministarstvu ističu da jedna artiljerijska posada može da uništi i do deset neprijateljskih ciljeva dnevno. Mete su bile ljudstvo i tehnika, komandni punktovi za upravljanje dronovima, kao i skladišta municije i vojne opreme.
Grupacija „Jug“ deluje na teritoriji Donjecke Narodne Republike.
Prema podacima ruske strane, ukrajinske snage su u zoni njene odgovornosti tokom prethodnog dana izgubile više od 115 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 18 vozila, tri artiljerijska oruđa i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
MEDVEDEV O NOVIM SANKCIJAMA: Počeo otvoreni rat zapadnog sveta protiv naše zemlje
10. 06. 2026. u 07:42
UKRAJINA POKRENULA NOVE NAPADE: Na "meti" Moskva i još nekoliko ruskih regiona
10. 06. 2026. u 07:32
"NE TOLERIŠEMO DVOSTRUKE STANDARDE" Mađar nepokolebljiv: Ukrajina ne može u EU
10. 06. 2026. u 07:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NAŠE KOMŠIJE OKRENULE LEĐA UKRAJINI: Veliki šamar za Zelenskog
BUGARSKI ministar odbrane, Dimitar Stojanov, izjavio je danas da ta zemlja neće više da šalje oružje Ukrajini.
09. 06. 2026. u 15:10
HRVATSKA SE OPASNO NAORUŽAVA: Stiže francusko oružje, Zagreb modernizuje i nemačke haubice
HRVATSKA će, osim nabavke 18 novih samohodnih haubica "cezar" od Francuske, modernizovati i 14 postojećih nemačkih "pancir" haubica koje je kupila 2014. godine, proizlazi iz zajedničke izjave o pojačanoj saradnji nemačke i hrvatske vlade.
09. 06. 2026. u 12:21
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)