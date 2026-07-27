ZELENSKI OBELODANIO: Ukrajinski predsednik objasnio zašto je smenio i Fedorova i Sirskog
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za Skaj njuz da je bio suočen sa pogoršanjem odnosa između svog ministra odbrane Mihaila Fedorova i načelnika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog čega je, kako je naveo, odlučio da smeni obojicu "za dobrobit nacije".
Bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov u Ukrajini se smatra zaslužnim za ukrajinske vojne uspehe i primenu novih vojnih tehnologija i podršku unapređenju proizvodnje dronova dugog i srednjeg dometa koji pogađaju linije snabdevanja i rafinerije nafte duboko unutar teritorije Rusije i na Krimu, navodi Skaj njuz.
Zelenski je u intervjuu rekao i da je potpuno fokusiran na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, predsednikom Donaldom Trampom i drugim savezničkim vladama, kako bi ih podstakao da nastave da isporučuju novac i oružje za odbranu Ukrajine i da nastave sa sprovođenjem sankcija Rusiji.
- Protivvazdušna odbrana ostaje naš prioritet jer Rusija pojačava upotrebu balističkih raketa za ciljanje većih gradova. Samo prošle nedelje smo bili svedoci da je u jednom satu 40 takvih raketa ispaljeno na Kijev. Nemamo dovoljno raketa za odbranu, to je problem - istakao je Zelenski.
Predsednik Ukrajine veruje, kako kaže, da se ruski predsednik Vladimir Putin sprema da mobiliše stotine hiljada vojnika i da ih pošalje na front, ocenivši da bi to predstavljalo značajnu opasnost za Ukrajinu.
Još jednom je podvukao svoje uverenje da će Putin prestati da se bori samo ako bude poražen.
- Ono što smo pokušali da uradimo jeste da i mi Rusima nametnemo ratni izazov, da osete da je rat svuda. Zato smo započeli naše operacije udara projektilima srednjeg i dalekog domet vraćajući rat tamo odakle je došao - u Rusiju - rekao je Zelenski.
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