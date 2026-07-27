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PUCNJAVA NA FESTIVALU, IMA MRTVIH: Među ranjenima i dete, događaj koji privlači preko 300.000 posetilaca završio tragično (FOTO)

Танјуг

27. 07. 2026. u 07:51

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NA festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro njih ranjeno, među kojima i jedan dečak, saopštili su zvaničnici.

ПУЦЊАВА НА ФЕСТИВАЛУ, ИМА МРТВИХ: Међу рањенима и дете, догађај који привлачи преко 300.000 посетилаца завршио трагично (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Pucnjava se dogodila nešto posle 18.00 časova sinoć po lokalnom vremenu, prenosi CNN. Za sada nema informacija o tome ko je pucao niti da li je iko priveden.

Kako navodi NBC njuz, svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom stanju.

Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Portparol vatrogasne službe u Sijetku Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi stigli nešto posle 18.00 sati i bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prebačeni u bolnicu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Policajac koji je bio na licu mesta naveo je na mreži Iks da je policija u tom gradu zamolila građane da se sklone odatle kako bi policija utvrdila šta se dogodilo.

Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Juče je bio poslednji dan trodnevnog godišnjeg događaja, Festivala hrane, u velikom kompleksu u Sijetlu, koji privlači 350.000 posetilaca svake godine.

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