PUCNJAVA NA FESTIVALU, IMA MRTVIH: Među ranjenima i dete, događaj koji privlači preko 300.000 posetilaca završio tragično (FOTO)
NA festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro njih ranjeno, među kojima i jedan dečak, saopštili su zvaničnici.
Pucnjava se dogodila nešto posle 18.00 časova sinoć po lokalnom vremenu, prenosi CNN. Za sada nema informacija o tome ko je pucao niti da li je iko priveden.
Kako navodi NBC njuz, svi ranjeni su u stabilizovanom stanju, izuzev jedne ženske osobe, koja je u kritičnom stanju.
Portparol vatrogasne službe u Sijetku Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi stigli nešto posle 18.00 sati i bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prebačeni u bolnicu.
Policajac koji je bio na licu mesta naveo je na mreži Iks da je policija u tom gradu zamolila građane da se sklone odatle kako bi policija utvrdila šta se dogodilo.
Juče je bio poslednji dan trodnevnog godišnjeg događaja, Festivala hrane, u velikom kompleksu u Sijetlu, koji privlači 350.000 posetilaca svake godine.
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