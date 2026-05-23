UKRAJINA je izgubila više od 290 vojnika u borbi protiv ruske borbene grupe CENTR u protekla 24 sata, pored gubitaka u ljudstvu i opremi na drugim frontovima, saopštilo je u subotu rusko Ministarstvo odbrane.

- Jedinice borbene grupe Centr zauzele su povoljnije linije i položaje... Ukrajinske oružane snage pretrpele su gubitke od preko 290 vojnika, dva oklopna borbena vozila, devet automobila i šest artiljerijskih komada na terenu - navodi se u izveštaju ruskog ministarstva.

Ovo je dodatak do 190 ukrajinskih vojnika koje je tokom proteklog dana eliminisala ruska borbena grupa Sever, preko 280 borbena grupa Vostok, preko 230 borbena grupa Zapad, do 170 borbena grupa Jug i do 50 borbena grupa Dnjepar, saopštilo je ministarstvo.

Ruske oružane snage takođe je uništio 800 bespilotnih letelica i osam ukrajinskih bombi u vazduhu, i pogodio ukrajinski vojno-industrijski kompleks i energetska postrojenja, dodalo je ministarstvo.

(Sputnjik)