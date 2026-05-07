PUCNJAVA U BLIZINI BELE KUĆE: Napadač gađao policiju blizu kolone DŽej Di Vensa (FOTO)
MUŠKARAC je optužen da je pucao na pripadnike policije u blizini Vašingtonskog spomenika kretao se ranije duž trase kolone potpredsednika SAD Džej Di Vensa, navodi se u sudskom podnesku objavljenom u sredu uveče.
Osumnjičeni, Majkl Marks (45) iz Teksasa, ranjen je tokom sukoba u ponedeljak i prebačen u bolnicu, gde je, prema iskazu agenta Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država, izgovorio psovke na račun Bele kuće i tražio da bude ubijen, prenosi Asošiejted pres.
Incident se dogodio u blizini raskrsnice 15. ulice i Avenije Independens, gde su policajci reagovali na dojavu da se muškarac nalazi u blizini kompleksa Bele kuće sa skrivenim oružjem.
Prema navodima iz prijave, Marks je izvadio pištolj dok je bežao i zapucao na jednog službenika, pri čemu je slučajno ranjen tinejdžer koji se nalazio iza policajca.
Policija je uzvratila vatru i pogodila osumnjičenog u stomak, ruku i šaku. Povređeni prolaznik nije životno ugrožen i pušten je iz bolnice.
Protiv Marksa su podignute optužbe za napad na službeno lice opasnim oružjem, upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog dela i nezakonito posedovanje oružja, s obzirom na raniju presudu za trgovinu drogom iz 2011. godine.
U trenutku incidenta, predsednik Donald Tramp nalazio se u Beloj kući, koja je privremeno bila blokirana iz bezbednosnih razloga. Vlasti navode da za sada nije utvrđeno da li je napadač imao konkretnu metu.
