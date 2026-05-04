Počelo je? Nemačka se sprema za najgore: Država pooštrava kontrolu

NEMAČKA vlada odlučila je da značajno proširi nacionalne zalihe hrane kako bi zemlja bila spremna na velike krize, saopštio je savezni ministar poljoprivrede, Alois Rainer.

Prema rečima ministra, postojeće strateške rezerve (koje se sastoje od pšenice, pirinča, zobi i mleka u prahu) biće proširene dodavanjem gotovih proizvoda s dugim rokom trajanja, poput konzervisane hrane.

Cilj je da se osigura brza dostupnost hrane stanovništvu u slučaju nepredviđenih događaja.

Nemačka trenutno drži te zalihe na više od 150 bezbednih lokacija.

Novi pristup donosi decentralizaciju, pa će tako umesto oslanjanja samo na državna skladišta, vlada sarađivati s proizvođačima hrane i trgovačkim lancima. Oni će biti obavezni da čuvaju određenu "netaknutu rezervu" na svojim lokacijama.

Kako bi se izbeglo bacanje hrane, proizvodi kojima ističe rok trajanja redovno će se puštati u prodaju i zamenjivati svežim zalihama.

Ministar Rajner odbacio je kritike da bi privatni sektor mogao neopravdano da profitira od ovog sistema. Naglasio je da će država strogo nadzirati količine i kvalitet rezervi, a decentralizovani model trebalo bi da bude i znatno jeftiniji od gradnje novih državnih skladišta.

Ova odluka dolazi u vreme kad Ujedinjene nacije upozoravaju na rastuću globalnu nesigurnost hrane. Sukobi i poremećaji pomorskih ruta u Crvenom moru i Ormuskom moreuzu doveli su do rasta cena energenata, goriva i đubriva, što najteže pogađa najranjivije zemlje i stanovništvo.

(B92)

