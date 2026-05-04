Novi sukob blokadera: Bojana Selaković udarila na Božu Prelevića
BLOKADERI svakim danom ulaze u međusobne sukobe. Može se reći, da više ne postoji tema oko koje se nisu posvađali.
U prilog tome govori i nova objava blokaderke i članice Zeleno-levog fronta, Bojane Selaković.
- Božo Prelević je dužan da objasni zašto je stopirao rad Anketnog odbora o događajima u Ribnikaru i Duboni u julu 2023, argumentacijom o politizaciji i ugrožavanju istrage. Guranje pod tepih tog slučaja, u tom trenutku, najdirektnije je išlo u prilog vlasti. Ako se bude pojavljivao u nekim medijima ovih dana, smatram da je obaveza svakog profesionalnog novinara da mu to pitanje postavi. Nigde na svetu (računam one zemlje koje baštine parlamentarnu demokratiju), ovakvi parlamentarni mehanizmi ne smatraju se ugrožavanjem istraga koje vodi pravosuðe. Naprotiv. Posebno je važno da svi oni koji iz raznih razloga nisu bili svesni gde žive sve do 1.11.2024. znaju da smo sve one Vučićeve argumente o instrumentalizaciji i ugrožavanju istrage nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, već slušali i 2023., ali ne samo od njega - navela je Selaković u objavi.
BONUS VIDEO: Lompar: Đokić je kandidat stranih činilaca i nevladinog sektora
Preporučujemo
Da nam živi, živi glupost! Blokirali rad institucija, pa zapevali o radu?!
04. 05. 2026. u 12:40
Blokaderi pale automobile u Magliću! Buše gume i napadaju građane! (VIDEO)
03. 05. 2026. u 20:01
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Šta se to desilo na granici Ukrajine i Belorusije? Zelenski besan, preti komšijama: "Spremni smo!"
PREDSEDNIK je takođe najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti uvedeni odmah i u bliskoj budućnosti.
03. 05. 2026. u 09:37
Komentari (0)