Skandal u Hrvatskoj: Mladić proteran zbog zastave Republike Srpske
Državljanin Bosne i Hercegovine (23) proteran je iz Hrvatske nakon što je 1. maja u jutarnjim časovima u Funtani, na balkonu hotelske sobe, mahao zastavom Republike Srpske.
Policijski službenici su 1. maja u jutarnjim časovima, postupajući po prijavi, intervenisali u hotelu na području opštine Funtana u Istri, gde je, kako je utvrđeno, 23-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine s balkona terase svoje sobe istakao i mahao zastavom Republike Srpske.
Prema navodima policije, zastava je bila jasno vidljiva i dostupna javnosti, što je izazvalo uznemirenost dela građana.
Po dolasku na teren, policija je izvršila provere, a protiv mladića je pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira. Kako je saopšteno, on je sankcionisan u skladu s važećim zakonom.
Pored novčane kazne, nadležne službe su mu izdale i rešenje o proterivanju iz Republike Hrvatske, kao i zabranu ulaska i boravka na teritoriji Evropskog ekonomskog prostora u trajanju od šest meseci.
Zastava, koja se smatra sredstvom počinjenja prekršaja, privremeno mu je oduzeta.
Policija nije saopštila dodatne detalje o motivima postupka, dok se slučaj vodi kao prekršajni predmet.
(Glas Srpske)
