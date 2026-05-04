Svet

Hitno se oglasila Amerika: Evo šta kažu o pogođenom brodu u Ormuzu

D.D.

04. 05. 2026. u 13:29

Američki zvaničnik oglasio se povodom navoda da je Iran pogodio američki brod i jasno naznačio: Naš brod NIJE POGOĐEN!

Mubin Ferdous / Alamy / Profimedia

Ovu vest preneo je Barak Ravid, jedan od najuticajnijih novinara za diplomatiju, nacionalnu bezbednost i bliskoistočnu politiku koji radi za Aksios i CNN.

Podsetimo, Iran je saopštio da je zaustavio američki ratni brod koji je pokušao da uđe u Ormuški moreuz, preneo je Skaj njuz.

Prema navodima iranske novinske agencije Fars, dve rakete ispaljene su na američki ratni brod u blizini ostrva Jask, pošto je, kako tvrde, ignorisao upozorenja iranskih snaga.

Agencija, pozivajući se na lokalne izvore, navodi da se brod potom povukao iz tog područja.

(Telegraf)

Fudbal

0 7

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

