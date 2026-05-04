Hitno se oglasila Amerika: Evo šta kažu o pogođenom brodu u Ormuzu
Američki zvaničnik oglasio se povodom navoda da je Iran pogodio američki brod i jasno naznačio: Naš brod NIJE POGOĐEN!
Ovu vest preneo je Barak Ravid, jedan od najuticajnijih novinara za diplomatiju, nacionalnu bezbednost i bliskoistočnu politiku koji radi za Aksios i CNN.
Podsetimo, Iran je saopštio da je zaustavio američki ratni brod koji je pokušao da uđe u Ormuški moreuz, preneo je Skaj njuz.
Prema navodima iranske novinske agencije Fars, dve rakete ispaljene su na američki ratni brod u blizini ostrva Jask, pošto je, kako tvrde, ignorisao upozorenja iranskih snaga.
Agencija, pozivajući se na lokalne izvore, navodi da se brod potom povukao iz tog područja.
