Svet

Oman poziva na diplomatiju zbog bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz

Predrag Stojković
Predrag Stojković

27. 04. 2026. u 00:22

MINISTAR spoljnih poslova Omana Badr Albusaidi pozvao je danas na diplomatsko rešavanje situacije radi obezbeđivanja slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz, nakon ograničenja u pomorskom saobraćaju u tom području.

Оман позива на дипломатију због безбедности пловидбе кроз Ормуски мореуз

Foto Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri, File

On je, kako prenosi Al Džazira, saopštio da je o toj temi razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Arakčijem, ocenivši razgovore kao "dobre".

-Kao priobalne države prepoznajemo zajedničku odgovornost prema međunarodnoj zajednici i hitnu humanitarnu potrebu da se oslobode pomorci koji su predugo zadržani, naveo je Albusaidi.

Dodao je da je za rešavanje situacije neophodna intenzivna diplomatija i pronalaženje praktičnih rešenja radi dugoročne slobode plovidbe.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLJA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
Svet

0 74

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NBA liga izbacuje Srbina?! Šok vesti stigle iz sedišta NBA lige u Denver, Nikola Jokić i Nagetsi strepe!