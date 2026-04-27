Oman poziva na diplomatiju zbog bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz
MINISTAR spoljnih poslova Omana Badr Albusaidi pozvao je danas na diplomatsko rešavanje situacije radi obezbeđivanja slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz, nakon ograničenja u pomorskom saobraćaju u tom području.
On je, kako prenosi Al Džazira, saopštio da je o toj temi razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Arakčijem, ocenivši razgovore kao "dobre".
-Kao priobalne države prepoznajemo zajedničku odgovornost prema međunarodnoj zajednici i hitnu humanitarnu potrebu da se oslobode pomorci koji su predugo zadržani, naveo je Albusaidi.
Dodao je da je za rešavanje situacije neophodna intenzivna diplomatija i pronalaženje praktičnih rešenja radi dugoročne slobode plovidbe.
(Tanjug)
