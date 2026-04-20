Ubedljivi trijumf Radeva: "Progresivnoj Bugarskoj" pripalo više od polovine mandata u parlamentu
STRANKA "Progresivna Bugarska", bivšeg predsednika Rumena Radeva, ubedljivo je pobedila, pokazuju preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Bugarskoj. Osvojili su više od 120 od 240 poslaničkih mesta.
Stranka "Progresivna Bugarska" vodi sa osvojenih 44,4 odsto glasova, dok se očekuje da u skupštinu uđu još tri političke opcije, pokazuju podaci agencije "Mjara" na osnovu 65 odsto obrađenog uzorka.
Podaci pokazuju i da je koalicija GERB-SDS Bojka Borisova druga politička snaga sa 11,8 odsto glasova, dok sledi "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska" sa 11 odsto.
Pokret za prava i slobode (DPS) osvojio je 8,4 odsto, dok je partija Vazraždane na 4,1 odsto, čime je, prema ranim procenama, iznad izbornog cenzusa.
Istovremeno, više stranaka ostaje ispod praga od četiri odsto za ulazak u parlament, među kojima je BSP sa 3,1 odsto (u okviru koalicije "BSP-Ujedinjena levica").
Opcija "Nijedan od ponuđenih" osvojila je 1,8 odsto glasova, dok je ukupna izlaznost birača procenjena na 46,2 odsto.
Vučić u telefonskom razgovoru čestitao Radevu na izbornoj pobedi
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras telefonom sa Rumenom Radevim kojem je čestitao izborni uspeh i pobedu na današnjim parlamentarnim izborima u Bugarskoj.
- Čestitao sam Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj. Uveren sam da će ovi rezultati biti prilika za jačanje stabilnosti i napretka, kao i za unapređenje saradnje između Srbije i Bugarske u duhu dobrosusedskih odnosa i zajedničkih interesa. Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerskih odnosa i regionalne stabilnosti - naveo je Vučić u objavi na društvenim mrežama.
U Bugarskoj su jutros u 7 časova po lokalnom vremenu otvorena birališta za sedme vanredne parlamentarne izbore u zemlji od 2021. godine, a zatvorena su u 20 sati po lokalnom vremenu.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Vučić razgovarao sa Radevim: Čestitao sam mu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj
19. 04. 2026. u 20:13
Komentari (0)