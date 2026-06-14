MUNDIJAL se nastavlja. Fudbaleri Škotske i Haitija se sastaju u Bostonu u okviru grupe C u prvom kolu. Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Škotska - Haiti (prvo poluvreme, 1:0)

34' Ogromnu šansu nije iskoristio Haiti. Šutirao je Pierot sa svega nekih 6,7 metara ali golman Škotske je uspeo da odbrani taj udarac.

32' Malo je falilo da Škotska duplira prednost. Šenklan je šutirao glavom ali neprecizno pored leve stative.

28' GOOOL! Megin je uputio udarac sa 11 metara kada mu se lopta odbila u šesnaestercu i matirao golmana Haitija! 1:0 za Škotsku.

17' Kakav udarac Mektomineja! Šutirao je fudbaler Napolija iz prve sa 15ak metara i pogodio desnu stativu. Šteta, mogao je ovo biti brilijantan pogodak.

7' Nova prilika za Škotsku. Robertson je centrirao, sve u šesnaestercu je nadskočio Mektominej i glavom poslao loptu malo iznad prečke.

4' Prvu ozbiljniju šansu imala je Škotska. Šenkland je šutirao sa distance a odbrana gostiju uspeva da "očisti" taj udarac.

1' Meč u Bostonu je upravo krenuo!

Sastavi:

Haiti: Plasid, Arkus, Ade, Delkroa, Ekperijens, Belegard, Žan Žak, Didson, Providens, Isidor, Pierot

Škotska: Gan, Hiki, Robertson, Henli, Hendri, Mektominej, Mekgin, Ferguson, Adams, Ganon-Douk, Šenkland.

Uoči meča:

Škotska igra prvi meč na Svetskom prvenstvu od 1998. godine. Sa Skot Mektiminijem veruju u čudo i prolazak grupe pošto do sada nikada nisu uspeli da prođu u nokat fazu na Mundijalima.

Haiti s druge strane igra tek svoj drugi Mundijal u istoriji. Prvi put su se pojavili na najvećoj fudbalskoj smotri daleke 1974. godine. Njima je veliki uspeh sam plasman na Svetsko prvenstvo, pa nisu pod opterećenjem da moraju da iznenade i naprave neko "čudo".

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