Fudbal

uživoPRENOS, ŠKOTSKA - HAITI: Stativa, šanse, pogodak i sjajan fudbal u Bostonu!

Filip Milošević

14. 06. 2026. u 03:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MUNDIJAL se nastavlja. Fudbaleri Škotske i Haitija se sastaju u Bostonu u okviru grupe C u prvom kolu. Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

ПРЕНОС, ШКОТСКА - ХАИТИ: Статива, шансе, погодак и сјајан фудбал у Бостону!

Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Škotska - Haiti (prvo poluvreme, 1:0)

34' Ogromnu šansu nije iskoristio Haiti. Šutirao je Pierot sa svega nekih 6,7 metara ali golman Škotske je uspeo da odbrani taj udarac.

32' Malo je falilo da Škotska duplira prednost. Šenklan je šutirao glavom ali neprecizno pored leve stative.

28' GOOOL! Megin je uputio udarac sa 11 metara kada mu se lopta odbila u šesnaestercu i matirao golmana Haitija! 1:0 za Škotsku.

17' Kakav udarac Mektomineja! Šutirao je fudbaler Napolija iz prve sa 15ak metara i pogodio desnu stativu. Šteta, mogao je ovo biti brilijantan pogodak.

7' Nova prilika za Škotsku. Robertson je centrirao, sve u šesnaestercu je nadskočio Mektominej i glavom poslao loptu malo iznad prečke.

4' Prvu ozbiljniju šansu imala je Škotska. Šenkland je šutirao sa distance a odbrana gostiju uspeva da "očisti" taj udarac.

1' Meč u Bostonu je upravo krenuo!

Sastavi:

Haiti: Plasid, Arkus, Ade, Delkroa, Ekperijens, Belegard, Žan Žak, Didson, Providens, Isidor, Pierot

Škotska: Gan, Hiki, Robertson, Henli, Hendri, Mektominej, Mekgin, Ferguson, Adams, Ganon-Douk, Šenkland.

Uoči meča:

Škotska igra prvi meč na Svetskom prvenstvu od 1998. godine. Sa Skot Mektiminijem veruju u čudo i prolazak grupe pošto do sada nikada nisu uspeli da prođu u nokat fazu na Mundijalima.

Haiti s druge strane igra tek svoj drugi Mundijal u istoriji. Prvi put su se pojavili na najvećoj fudbalskoj smotri daleke 1974. godine. Njima je veliki uspeh sam plasman na Svetsko prvenstvo, pa nisu pod opterećenjem da moraju da iznenade i naprave neko "čudo".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČETVERAC PETI, BRANKO SEDMI: Naši kajakaši nisu uspeli da se domognu medalje na Evropskom prvenstvu, u nedelju još tri finala
Ostali sportovi

0 0

ČETVERAC PETI, BRANKO SEDMI: Naši kajakaši nisu uspeli da se domognu medalje na Evropskom prvenstvu, u nedelju još tri finala

ŽARKO Jakovljević, Branko Langundžić, Strahinja i Marko Dragosavljević bili su peti u "A" finalu na K4 500 m na EP u portugalskom Montemor-o-Velu. Zlato su osvojili Mađari, srebro Nemci, a bronzu Španci. Našima se nije posrećilo ni drugo finale, jer je Lagundžić u K1 500 m bio sedmi. Zlatu se radovao Poljak Boricki, srebru Čeh Dostal, a bronzi Nemac Šop.

13. 06. 2026. u 22:30

Politika
Tenis
Fudbal
MAROKO ŠOKIRAO BRAZIL! Bledo izdanje petostrukog šampiona sveta u prvom meču na Svetskom prvenstvu (VIDEO)

MAROKO ŠOKIRAO BRAZIL! Bledo izdanje petostrukog šampiona sveta u prvom meču na Svetskom prvenstvu (VIDEO)