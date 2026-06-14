Svet

BRITANSKI KOMANDOSI UPALI NA RUSKI BROD: Hitno se oglasio Starmer

В.Н.

14. 06. 2026. u 08:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRITANSKE oružane snage presrele su tanker sa naftom ruske "flote iz senke" u Engleskom kanalu (Lamanšu) u ranim jutarnjim satima u nedelju, izjavio je premijer Kir Starmer.

БРИТАНСКИ КОМАНДОСИ УПАЛИ НА РУСКИ БРОД: Хитно се огласио Стармер

Foto: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

U operaciji koja je trajala šest sati, pripadnici komandosa Kraljevske marine i posebno obučeni službenici zakona iz Nacionalne agencije za kriminal (NCA) ukrcali su se na brod, uz podršku Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF).

Brod "Smirtos" biće zadržan i nadgledan kod južne obale Engleske dok se istraga nastavlja, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

- Ova uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podseća one koji finansiraju Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se sakriju - poručio je Ser Kir Starmer.

- Rusija se oslanja na svoju flotu u senci kako bi finansirala sukob u Ukrajini, a naše presretanje zadaje udarac Putinovom ilegalnom ratu - izjvio je ministar odbrane Den Džarvis.

Operacija je podržana avionima Pomorske vazduhoplovne grupe (Maritime Air Group), avionom RAF P-8 (Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva), kao i brodovima HMS Sutherland i HMS Ledbury.

Rusija upravlja "flotom u senci" koju čine tankeri sa nejasnim vlasničkim strukturama kako bi izbegla međunarodne sankcije uvedene na izvoz njene nafte.

Zadužena za prevoz 75% sankcionisane ruske nafte, flota u senci od preko 700 plovila predstavlja ključnu liniju života za Kremlj, saopštilo je Ministarstvo odbrane (MoD). Ujedinjeno Kraljevstvo je već sankcionisalo više od 500 plovila.

(BBC)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NJUJORK JE ŠAMPION NBA LIGE! Niksi nakon 53 godine osvojili titulu - DŽejlen Branson heroj grada

NjUJORK JE ŠAMPION NBA LIGE! Niksi nakon 53 godine osvojili titulu - Džejlen Branson heroj grada