BRITANSKI KOMANDOSI UPALI NA RUSKI BROD: Hitno se oglasio Starmer

BRITANSKE oružane snage presrele su tanker sa naftom ruske "flote iz senke" u Engleskom kanalu (Lamanšu) u ranim jutarnjim satima u nedelju, izjavio je premijer Kir Starmer.

Foto: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

U operaciji koja je trajala šest sati, pripadnici komandosa Kraljevske marine i posebno obučeni službenici zakona iz Nacionalne agencije za kriminal (NCA) ukrcali su se na brod, uz podršku Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF).

Brod "Smirtos" biće zadržan i nadgledan kod južne obale Engleske dok se istraga nastavlja, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

- Ova uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podseća one koji finansiraju Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se sakriju - poručio je Ser Kir Starmer.

- Rusija se oslanja na svoju flotu u senci kako bi finansirala sukob u Ukrajini, a naše presretanje zadaje udarac Putinovom ilegalnom ratu - izjvio je ministar odbrane Den Džarvis.

Operacija je podržana avionima Pomorske vazduhoplovne grupe (Maritime Air Group), avionom RAF P-8 (Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva), kao i brodovima HMS Sutherland i HMS Ledbury.

Rusija upravlja "flotom u senci" koju čine tankeri sa nejasnim vlasničkim strukturama kako bi izbegla međunarodne sankcije uvedene na izvoz njene nafte.

Zadužena za prevoz 75% sankcionisane ruske nafte, flota u senci od preko 700 plovila predstavlja ključnu liniju života za Kremlj, saopštilo je Ministarstvo odbrane (MoD). Ujedinjeno Kraljevstvo je već sankcionisalo više od 500 plovila.

(BBC)