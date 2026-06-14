BRITANSKI KOMANDOSI UPALI NA RUSKI BROD: Hitno se oglasio Starmer
BRITANSKE oružane snage presrele su tanker sa naftom ruske "flote iz senke" u Engleskom kanalu (Lamanšu) u ranim jutarnjim satima u nedelju, izjavio je premijer Kir Starmer.
U operaciji koja je trajala šest sati, pripadnici komandosa Kraljevske marine i posebno obučeni službenici zakona iz Nacionalne agencije za kriminal (NCA) ukrcali su se na brod, uz podršku Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF).
Brod "Smirtos" biće zadržan i nadgledan kod južne obale Engleske dok se istraga nastavlja, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.
- Ova uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podseća one koji finansiraju Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se sakriju - poručio je Ser Kir Starmer.
- Rusija se oslanja na svoju flotu u senci kako bi finansirala sukob u Ukrajini, a naše presretanje zadaje udarac Putinovom ilegalnom ratu - izjvio je ministar odbrane Den Džarvis.
Operacija je podržana avionima Pomorske vazduhoplovne grupe (Maritime Air Group), avionom RAF P-8 (Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva), kao i brodovima HMS Sutherland i HMS Ledbury.
Rusija upravlja "flotom u senci" koju čine tankeri sa nejasnim vlasničkim strukturama kako bi izbegla međunarodne sankcije uvedene na izvoz njene nafte.
Zadužena za prevoz 75% sankcionisane ruske nafte, flota u senci od preko 700 plovila predstavlja ključnu liniju života za Kremlj, saopštilo je Ministarstvo odbrane (MoD). Ujedinjeno Kraljevstvo je već sankcionisalo više od 500 plovila.
(BBC)
Preporučujemo
BRITANSKI PREMIJER: Spremni smo da podržimo sprovođenje mirovnog sporazuma SAD i Irana
13. 06. 2026. u 21:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SARAJEVSKI MEDIJI BRUJE - VUČIĆ NAS JE SPASIO U ZADNjI ČAS: Omogućio nam da gledamo Svetsko prvenstvo, dok Konaković "bljuje vatru"
SARAJEVSKI Dnevni avaz objavio je tekst u kojem su priznali da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, preko saglasnosti za podršku Telekoma Srbija, praktično omogućio da građani Bosne i Hercegovine gledaju utakmicu svoje reprezentacije protiv Kanade na Svetskom prvenstvu.
12. 06. 2026. u 17:33
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
MACA NAPUSTIO PORODIČNI DOM: "Ne mogu više! Rekao sam da je volim i izašao iz stana"
DRAGAN Marinković Maca je nedavno govorio o teškim životnim trenucima tokom rata u Sarajevu kada je trebalo da napusti porodični dom.
12. 06. 2026. u 13:09
Komentari (0)