NJUJORK JE ŠAMPION NBA LIGE! Niksi nakon 53 godine osvojili titulu - DŽejlen Branson heroj grada

KOŠARKAŠI Njujork Niksa šampioni su NBA lige nakon 53. godine pošto su u finalu najjače lige sveta u petoj utakmici slavili protiv San Antonio Sparsa sa

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Vodili su Sparsi tokom većeg dela ove utakmice, čak i dvocifrenu, a onda su se u četvrtoj četvrtini "ugasili". Džejlen Branson je uzeo stvari u svoje ruke, sa lakoćom rešavao nezgodne situacije u poslednjih 12 minuta i na svojim plećima doneo Niksima dugočekanu titulu.

Kao što smo već i rekli najbolji pojedinac u redovima Niksa bio je Branson sa 45 poena, dok je najveću pomoć imao u vidu Bridžisa sa 14.

Kod Sparsa Dilan Harper je odigrao odličnu partiju zabeleživši 25 poena.

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