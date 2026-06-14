NJUJORK JE ŠAMPION NBA LIGE! Niksi nakon 53 godine osvojili titulu - DŽejlen Branson heroj grada
KOŠARKAŠI Njujork Niksa šampioni su NBA lige nakon 53. godine pošto su u finalu najjače lige sveta u petoj utakmici slavili protiv San Antonio Sparsa sa
Vodili su Sparsi tokom većeg dela ove utakmice, čak i dvocifrenu, a onda su se u četvrtoj četvrtini "ugasili". Džejlen Branson je uzeo stvari u svoje ruke, sa lakoćom rešavao nezgodne situacije u poslednjih 12 minuta i na svojim plećima doneo Niksima dugočekanu titulu.
Kao što smo već i rekli najbolji pojedinac u redovima Niksa bio je Branson sa 45 poena, dok je najveću pomoć imao u vidu Bridžisa sa 14.
Kod Sparsa Dilan Harper je odigrao odličnu partiju zabeleživši 25 poena.
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NjUJORK JE ŠAMPION NBA LIGE! Niksi nakon 53 godine osvojili titulu - Džejlen Branson heroj grada
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