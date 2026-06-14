MAROKO ŠOKIRAO BRAZIL! Bledo izdanje petostrukog šampiona sveta u prvom meču na Svetskom prvenstvu (VIDEO)

Fudbaleri Brazila i Maroka odigrali su nerešeno 1:1 u prvom meču grupe C Svetskog prvenstva.

Foto: Karen Fontes / imago sportfotodienst / Profimedia

Fenomenalno su Marokanci ušli u ovaj meč. Napadali su od samog početka, pokušavali šutevima sa distance, a takvu igru su "naplatili" u 21. minutu kada je Saibari lobovao Alisona i doveo afričku reprezentaiciju u vođstvo. Nakon gola nominalnih gostiju Brazil je zaigrao bolje i odlučnije, a Vinisijus je doneo Selesau izjednačenje u 32. minutu. Do poluvremena su izabranici Karla Anćelotija imali još 2-3 dobre situacije da dođu do totalnog preokreta međutim Bono je sjajnim odbranama čuvao mrežu svoje selekcje.

U nastavku su obe ekipe odigrale opreznije, taktički bolje. Brazil je za nijansu bio konkretniji rivali a jedinu veliku šansu sredinom drugog dela nije iskoristio Rafinja. Od tog momenta do kraja meča nije bilo velikih prilika i meč se završio nerešenim ishodom.

Naredni meč na Mundijalu Brazil će igrati sa Haitijem dok će Maroko odmeriti snage sa Škotskom.

Brazil - Maroko (Kraj, 1:1)

Kraj utakmice!

90+10' Kraj meča! Podela bodova u prvom meču grupe C.

89' Ne osuđuje se ni jedna od ekipa da se mnogo otvori, očigledno su "zadovoljni" trenutnim rezultatom.

78' Velika prilika za Rafinju. Vini je probio po boku, centrirao, a iz prve je fudbaler Barselone šutirao međutim direktno u Bonoa.

68' Mnogo sporiji tempo u drugom poluvremenu nego u prvom delu igre. Brazilci su nešto konkretniji ali nema velikih prilika u nastavku.

61' Nova dvostruka promena Anćelotija. Izašli su Tijago i Paketa a u igri su Kunja i Enrike.

53' Selesao je prvi zapretio u nastavku. Igor Tijago je pokušao da dovede svoju selekciju u vođstvo šutem sa distance ali je Bono bio siguran.

46' Počelo je drugo poluvreme! Anćeloti je već na startu drugog dela igre napravio dve promene. Fabinjo je ušao u igru umesto Kazemira, dok je Ibanjeza zamenio Danilo.

Kraj prvog poluvremena!

45' Gotovo je prvo poluvreme. Maroko je bio bolji rival u prvih pola sata igre, da bi zatim izabranici Karla Anćelotija odigrali mnogo ozbiljnije poslednjih 15 minuta, te mogli da odu i sa prednošću na obaveznu pauzu ali ih je u tome sprečio golman Maroka.

45*+2 Lukas Paketa je pokušao fenomenalnim šutem da dovede Brazil u vođstvo međutim Bono je uspeo da odbije loptu u korner.

43' Drugi žuti karton na meču i to oba za Brazilce. Prvo je "požuteo" Kazemiro u 37. minutu a sada i Rodžer Ibanjez.

32' GOOOOL! Vinisijus Žunior je probio po levom boku i fenomenalnim šutem u drugi ugao matirao Bonoa, 1:1!

Lógico Brasil gooooool

Los marroquíes se pueden cansar, están 🏃🏻 demasiado

Marruecos 🇲🇦 1 Brasil 🇧🇷 1 pic.twitter.com/J3KI6yWSYV — Alma rosa (@alma_r0s4) June 13, 2026

27' Mogli su Marokanci da udvostruče prednost sada. Hakimi je šutirao malo pored leve stative.

21' GOOOOL! Maroko vodi 1:0. Saibari je lobovao Alisona i doneo prednost afričkoj selekciji.

GOOOL DO MARROCOS! DO SAIBARI! Brasil 0x1 Marrocos pic.twitter.com/6Sh22yeKTZ#BRAxMAR — Diário 24 Horas (@Diario24h) June 13, 2026

12' Mnogo grešaka fudbalera Brazila koje "gosti" za sada ne koriste.

6' Prva velika prilika na meču. Mazraui je probio po levom boku, a El Ajnaui je sa nekih 11 metara šutirao, čist gol je sprečio Bruno Gimaraeš požrtvovanim klizećim startom.

4' Marokanci diktiraju tempo u uvodnih nekoliko minuta, međutim nije bilo opasnosti po gol tima Karla Anćelotija za sada.

1' Meč na "Metlajf" stadionu je upravo počeo!

Sastavi:

Brazil: Alison – Ibanjez, Markinjos, Gabrijel, Daglas Santos – Kasemiro,Bruno Gimaraeš – Rafinja, Paketa, Vinisijus – Tijago.

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Rijad, Mazraui – Buadi, El Ajnaui – Dijas, Unahi, El Hanus – Saibari.

Uoči meča:

Tu je i Nejmar, bodriće saigrače iako ne može da im pomogne na terenu.

🚨✅ Despite his injury, Neymar Jr is with the Brazil team for the match against Morocco! 🇧🇷 pic.twitter.com/WhL3Nmj3Db — EuroFoot (@eurofootcom) June 13, 2026

Brazil sigurno hoće na najbolji mogući način da otvori prvenstvo i proba da dođe do same završnice. Nema najveće zvezde Nejmara za ovaj meč, ali će biti spreman za ostatak Mundijala. Treba napomenuti i da Brazil sa klupe na ovom Mundijalu predvodi jedan od najboljih trenera današnjice Karlo Anćeloti. Brazilci mu veruju i sanjaju da će "boginju" vratiti u zemlju koja živi za fudbal.

S druge strane polufinalisti sa prošlog šampionata su sada i aktuelni prvaci afričkog kontinenta što im sigurno daje vetar u leđa da mogu da ponove rezultat s prošlog Mundijala.

Nema sumnje da nas čeka sjajan meč između dve vrhunske reprezentacija.

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