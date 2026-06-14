NIŠTA OD POMIRENJA? Oglasila se iranska strana: "Tramp i to želi da pretvori u lični promotivni spektakl"

IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je sinoć da sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država neće biti potpisan danas, odbacujući ranije tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa, uz ocenu da njegovo insistiranje na tom roku predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim.

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Revolucionarna garda navela je na svom kanalu na platformi Telegram da Trampovo "neuobičajeno insistiranje" da sporazum bude potpisan u nedelju, 14. juna, predstavlja "test za iranski pregovarački tim", prenosi Skaj njuz.

U saopštenju se ističe da su Trampove izjave usledile uprkos tome što su iranski pregovarači, kako se navodi, "izričito saopštili da memorandum još nije finalizovan i da potpisivanje u nedelju sigurno neće biti realizovano".

Iranska Revolucionarna garda takođe je ocenila da Tramp želi da eventualno potpisivanje sporazuma bude povezano sa njegovim rođendanom 14. juna, tvrdeći da američki predsednik pokušava da taj događaj pretvori u "lični promotivni spektakl".

Tramp je ranije juče saopštio da očekuje da sporazum između Vašingtona i Teherana bude potpisan danas i naveo da bi taj dogovor trebalo da spreči Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Istovremeno je upozorio da Sjedinjene Američke Države raspolažu i "krajnjom alternativom" ukoliko diplomatski proces ne uspe.

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