TAČNO U 10 ČASOVA! Vučić gost emisije "Jutro" na TV Prva
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovaće danas u jutarnjem programu TV Prva.
Vučić će biti gost emisije "Jutro" od 10 časova i govoriće o svim aktuelnim temama.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, juče se oglasio se na društvenoj mreži Instagram i tom prilikom građanima poslao moćnu poruku, da je Srbija iznad svega!
Naime, predsednik Srbije je ogolio blokadersku politiku, koja se svodi na nasilje i manipulaciju.
- Priroda blokadera i suština svega što rade su laž i nasilje. Ja se borim za našu Srbiju i narod, za nove investicije i Srbiju koja pobeđuje - poručio je predsednik Vučić.
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