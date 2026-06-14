TAČNO U 10 ČASOVA! Vučić gost emisije "Jutro" na TV Prva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovaće danas u jutarnjem programu TV Prva.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ (STF)

Vučić će biti gost emisije "Jutro" od 10 časova i govoriće o svim aktuelnim temama.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, juče se oglasio se na društvenoj mreži Instagram i tom prilikom građanima poslao moćnu poruku, da je Srbija iznad svega!

Naime, predsednik Srbije je ogolio blokadersku politiku, koja se svodi na nasilje i manipulaciju.

- Priroda blokadera i suština svega što rade su laž i nasilje. Ja se borim za našu Srbiju i narod, za nove investicije i Srbiju koja pobeđuje - poručio je predsednik Vučić.