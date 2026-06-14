Politika

RATKO MLADIĆ JE SVE SLABIJI Generalov sin o brutalnoj kampanji Mehanizma: Ogolili su pred svetom svoju suštinu

В. Н.

14. 06. 2026. u 07:48

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ZDRAVSTVENO stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića se pogoršava i on je sve slabiji, izjavio je njegov sin Darko Mladić.

РАТКО МЛАДИЋ ЈЕ СВЕ СЛАБИЈИ Генералов син о бруталној кампањи Механизма: Оголили су пред светом своју суштину

Peter Dejong / AFP / Profimedia

Darko Mladić kaže da je važno što se o zdravstvenom stanju Ratka Mladića govorilo i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je Srbija tražila da preuzme deo funkcija Haškog mehanizma i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama.

- Pre šest meseci su pozvali Ujedinjene nacije da krše svoje propise i da ne primenjuju Mendelova pravila u slučaju mog oca, što je isto bio diplomatski skandal - rekao je Mladić za RTS.

Ovaj put su, dodaje, predstavnici Mehanizma i zemlje koje ih podržavaju otišli korak dalje i eksplicitno tražili da se nastavi, kako je rekao, mučenje njegovog oca u zatvoru.

- Iako je to ružno i odvratno i krši sva pravila funkcionisanja Ujedinjenih nacija, ja im se zahvaljujem na tome, jer su ogolili pred svetskom javnošću suštinu onoga što Mehanizam sada radi pod sadašnjom predsednicom - poručio je Mladić, preneo je Sputnjik.

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