RATKO MLADIĆ JE SVE SLABIJI Generalov sin o brutalnoj kampanji Mehanizma: Ogolili su pred svetom svoju suštinu
ZDRAVSTVENO stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića se pogoršava i on je sve slabiji, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
Darko Mladić kaže da je važno što se o zdravstvenom stanju Ratka Mladića govorilo i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je Srbija tražila da preuzme deo funkcija Haškog mehanizma i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama.
- Pre šest meseci su pozvali Ujedinjene nacije da krše svoje propise i da ne primenjuju Mendelova pravila u slučaju mog oca, što je isto bio diplomatski skandal - rekao je Mladić za RTS.
Ovaj put su, dodaje, predstavnici Mehanizma i zemlje koje ih podržavaju otišli korak dalje i eksplicitno tražili da se nastavi, kako je rekao, mučenje njegovog oca u zatvoru.
- Iako je to ružno i odvratno i krši sva pravila funkcionisanja Ujedinjenih nacija, ja im se zahvaljujem na tome, jer su ogolili pred svetskom javnošću suštinu onoga što Mehanizam sada radi pod sadašnjom predsednicom - poručio je Mladić, preneo je Sputnjik.
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