Fudbalske reprezentacije Australije i Turske sastaju se u meču prvog kola Grupe D na Svetskom prvenstvu, na stadionu Bi-Si Plejs. Prenos pratite uživo na portalu "Novosti"

FOTO: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

AUSTRALIJA - TURSKA (prvo poluvreme) 1:0 (Kunda 27')

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+4' Artukoglu je pokušao da "zalomi" kroz šesnaesterac, namestio se na udarac, a momci u žuto-zelenim dresovima bez većih problema otklonili su opasnost.

45' Četiri minuta igraće se u zaustavnom vremenu.

44' Dosuđen je korner za Tursku nakon starta Italijana, a nakon pregleda VAR snimka Tatijana Guzman signalizirala je glavnom sudiji da promeni odluku i dodeli loptu Australiji.

41' Šutirao je Arda Guler. Turci najviše šutiraju sa distance, dobro je Australija zatvorila prilaz svom golu.

30' Hakan Čahanoglu snažno, brani Bič. Oprobao je fudbaler Intera udarac sa velike daljine, a golman "kengura" sjajnom paradom ulepšao je njegov udarac.

27' GOL, AUSTRALIJA! Šutirao je Guler, pravo u Biča, odmah na drugoj strani kazna! Australija iz kontre dolazi do vođstva. Pojavio se Irankunda iz tranzicije - za 1:0

19' Oprobao je Kardioglu udarac, samo gol-aut.

17' Loše je Čakir reagovao nakon kornera, nisu kaznili nesmotrenost golmana Turske Australijanci.

12' Preti Italijano u nekoliko navrata, ali ništa ozbiljnije...

8' Dosta opasanija Turska na startu, Arda Guler i Hakan Čahanoglu najraspoloženiji za igru.

FOTO: Tanjug/ Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

1'Počela je utakmica

Australija - Turska Australija: Bič - Ćirkati, Sutar, Burdžes - Italijano, O'Nil, Okon-Englsker, Bos - Irankuda, Metkalfi - Ture Turska: Čakir - Čelik, Demiral, Bardakči, Kadioglu - Čalhanoglu, Jusek - Guler, Kokču, Jilmaz - Akturkoglu

UOČI MEČA

Selektor Australije Toni Popović i bivši defanzivac Crvene zvezde, Miloš Degenek, dali su interesantne izjave koje su naišle na burne reakcije iz protivničkog tabora.

Popović je rekao da svi vide Tursku kao favorita u ovom duelu, ali da će njegovi izabranici na terenu pokušati da dokažu suprotno.

"Gotovo da nam niko van zemlje ne daje šanse. Mnogo ljudi misli kako će Turska pobediti. Na nama je da se borimo i na terenu i pokažemo da je realnost drugačija", rekao je Popović.

Degenek je otišao korak dalje rekavši da je protivnik pod posebnim pritiskom, te da to može da bude prednost Australije.

"Niko od turskih igrača nije ranije igrao na Mundijalu. Mi imamo devetoricu u ovom timu koji imaju to iskustvo. Uz sve to, oni su pod dodatnim pritiskom jer se nisu kvalifikovali za Svetski kup još od 2002. godine. Turska ima veoma kvalitetne i iskusne igrače koji nastupaju za najveće klubove na svetu, ali kada je reč o takmičenjima reprezentacija i utakmicama na Svetskom prvenstvu, verujem da mi imamo prednost", rekao je Degenek.

Na izjave Degeneka, selektor Turske Vinčenco Montela reagovao je malo drugačije, znatno smirenije.

"Čuo sam njihove komentare o našem neiskustvu, to što su rekli je tačno! Istina je da nas nije bilo na Mundijalu 24 godine, dok su oni igrali na šest poslednjih, imaju mnogo iskustva, mada ne mislim da svi igrači imaju šest turnira. Istina je i da smo pod nekim pritiskom, ali sa tim možemo da se nosimo, imamo igrače koji su navikli na to. Rekao sam igračima da nije slabost to što Turske nije bilo 24 godine na turniru, već da bi trebalo da budu ponosni što su to izborili i otuda treba da prikažu najbolji fudbal i ne razmišljaju od drugim stvarima", kaže Montela.

Jedan od onih koji su ekspresno reagovali na izjave iz tabora Australije bio je vezista Turske i Fenerbahčea, Ismail Juksek.

"Videli smo izjave Australijanaca. Pretpostavljam da im je želja da nas na taj način stave pod poseban pritisak, ali meni je to iskreno smešno. Očigledno da ne znaju šta znači biti pod pritiskom u Turskoj. Takve izjave nas ne pogađaju", rekao je Juksek.

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