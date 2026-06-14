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"UKRAJINA PODNOSI NAJVEĆE ŽRTVE ZA EVROPU" Zelenski nastavlja sa hvalisanjem: Borimo se za njih, za Poljsku, Mađarsku, Slovačku i Rumuniju

В.Н.

14. 06. 2026. u 07:17

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PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da od svih država koje su deo Evropske unije ili će to tek biti, Ukrajina podnosi najveće žrtve za Evropu.

УКРАЈИНА ПОДНОСИ НАЈВЕЋЕ ЖРТВЕ ЗА ЕВРОПУ Зеленски наставља са хвалисањем: Боримо се за њих, за Пољску, Мађарску, Словачку и Румунију

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

"Među svim evropskim narodima koji su se već pridružili Evropskoj uniji ili vide takvu perspektivu za sebe, Ukrajina je ta koja podnosi najveće žrtve za Evropu", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je ocenio, Kijev ne sprovodi samo unutrašnje reforme, niti jednostavno prolazi kroz transformaciju, već se bori za svoju državu, nezavisnost i pravo da izabere svoj put i da bude Evropa.

"Ovo naše pravo je istovremeno i pravo svakog naroda u našem regionu. Borimo se za našu i njihovu slobodu, za Evropu, za sebe i za njih. Za baltičke države i za Poljsku, za Mađarsku i Slovačku, za Rumuniju i Moldaviju i za narode Kavkaza", naveo je ukrajinski predsednik.

Prema njegovim rečima, odlučuje se o sudbini Evrope.

"Odlučuje se u Ukrajini, u ovom ratu i u tome kako će se ovaj rat završiti i da li će Rusija i dalje imati snage i želje posle ovog rata da ugrozi postojanje Ukrajine i njenih drugih suseda, i cele Evrope", rekao je Zelenski.

Kako kaže, ovaj rat mora da se završi dostojanstveno i sa zagarantovanom bezbednošću.
"O tome ćemo razgovarati sa našim partnerima tokom samita G7 u Francuskoj, a kasnije i na samitu Evropskog saveta i na samitu NATO u Ankari", zaključio je on.

Samit G7 održaće se u francuskom gradu Evijanu od ponedeljka, 15. juna, do srede, 17. juna.

Prema navodima visokog zvaničnika iz administracije predsednika SAD, Donald Tramp će učestvovati na radnoj sednici G7 sa Volodimirom Zelenskim u Francuskoj u utorak, ali američki predsednik neće održati bilateralni sastanak sa svojim ukrajinskim kolegom, prenosi "Gardijan".

"Tramp bi trebalo da održi bilateralne sastanke na marginama samita sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, kao i sa liderima Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta i Indije", rekao je zvaničnik.

Jedan od visokih američkih zvaničnika koji je novinare, pod uslovom anonimnosti, obavestio o Trampovom putovanju, rekao je da su ruski dobici "manje-više zaustavljeni".

 

(Tanjug)

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