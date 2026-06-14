SRUŠIO SE AMERIČKI VOJNI AVION: Izbio veliki šumski požar (FOTO/VIDEO)

AMERIČKI borbeni avion F/A-18 Hornet srušio se u subotu popodne po lokalnom vremenu u planinskoj oblasti okruga Jakima, u saveznoj državi Vašington, i pritom izazvao šumski požar, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Foto: Printskri/Jutjub/War Thunder. Official channel

Pad aviona dogodio se oko podneva u blizini jezera Rimrock u američkoj državi Vašington, prenosi CBS njuz.

- Pilot je zadobio lakše povrede nakon što se katapultirao iz aviona i on je prebačen u bolnicu. Pad aviona izazvao je požar u tom području, što je dovelo do evakuacije kampera, dok je intrervencija vatrogasaca u toku - saopštila je kancelarija šerifa okruga Jakima.

Korpus mornaričke pešadije SAD potvrdio je incident sa borbenim avionom F/A-18 Hornet približno 88 kilometara jugoistočno od Sijetla u državi Vašington.

F/A-18D Hornet Fighter Jet Crashes into Rimrock Lake



Pilot successfully ejects and survives dramatic crash in Washington state.#Rimrocklake #Washington #PNC pic.twitter.com/5is2w1sxvC — People's news Channel (@peoplesnews2024) June 14, 2026

Lokalna vatrogasna služba saopštila je da se šumski požar suzbija helikopterima i najmanje jednim vatrogasnim vozilom.

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