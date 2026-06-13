NAJLEPŠI GOL SVETSKOG PRVENSTVA? Već imamo ozbiljnog kandidata, majstorija Rejne će se prepričavati (VIDEO)!
AMERIKA je "pregazila" Paragvaj na otvaranju grupe "D" Svetskog prvenstva, a najlepši potez viđen je na samom kraju utakmice.
Igrao se 97. minut kada se čekalo da sudija odsvira kraj pri vođstvu Amerike od 3:1, ali Đovani Rejna je imao drugačije planove.
Fudbaler zbog kojeg su mnogi kritikovali Poketina što ga je uošte pozvao na Mundijal je svima začepio usta maestralnim udarcem tik unutar kaznenog prostora, a njegova "trivela" vrteće se na televizijskim širom sveta narednih nekoliko dana.
Ovaj pogodak je svakako najbolji do sada na Svestkom prvenstvu, a ujedno je kandidat da to i ostane, mada se potajno svi nadamo da to neće biti, jer ko ne voli da vidi ovake golove.
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