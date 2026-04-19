Alarm na Pacifiku: Kineski tomahavk povećanog dometa menja pravila rata, američke baze, Japan i Tajvan na udaru (VIDEO)
RAKETNE snage Narodnooslobodilačke vojske Kine počele su da koriste poboljšanu varijantu krstareće rakete CJ-10, jednog od najčešće korišćenih tipova krstarećih raketa na svetu, koja je dve decenije činila okosnicu taktičkih udarnih sposobnosti zemlje dugog dometa.
CJ-10 je razvila Treća akademija kineske korporacije za vazduhoplovnu nauku i industriju, a prvi put je lansirana 2001. godine, pre nego što je ušla u upotrebu 2006. godine. Ima procenjeni domet između 2.000-2.500 kilometara, koristi inercijalno i satelitsko navođenje.
Rani razvoj CJ-10 je navodno imao koristi od proučavanja ostataka fragmenata krstarećih raketa Tomahavk američke mornarice dobijenih preko Pakistana i Avganistana, kao i od opsežnog transfera tehnologije iz Rusije i Ukrajine iz sovjetskog programa H-55. Iako su za Ratno vazduhoplovstvo i Mornaricu razvijene varijante rakete za lansiranje iz vazduha i brodova, Raketne snage integrišu rakete na vertikalno transportno-lansirno vozilo WS-2400.
Nepotvrđeni izveštaji takođe ukazuju da su Raketne snage počele da koriste varijante razvijene za protivbrodske uloge, zasnovane na YJ-100, derivatu dizajna CJ-10, koji je integrisan na kineske razarače.
Razvoj novih generacija krstarećih raketa pokrenuo je pitanja u vezi sa merom u kojoj se CJ-10 još uvek proizvodi, iako razvoj novih varijanti sa novim lansirnim vozilom ukazuje na to da se dizajn i dalje ceni, potencijalno zbog niže cene od novijih tipova krstarećih raketa.
(militarywatchmagazine.com)
BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje
Komentari (0)