I POLICAJCI ZAPANJENI: Neverovatno šta su zaplenili

Ponekad su i pripadnici policije zatečeni onim što pronađu.

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Baš to se desilo u Kanadi.

Naime, kanadska policija je zaplenila najveću količinu falsifikovane odeće u istoriji zemlje - i to pred Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Policija je uhapsila dve osobe u vezi sa prevarom sa falsifikovanom sportskom robom u vrednosti većoj od čak 3,5 miliona dolara.

Ovo je najveća poznata zaplena falsifikovane fudbalske odeće u kanadskoj istoriji, navodi se u saopštenju policije.

Zaplenjeno je ukupno 16.000 dresova različitih brendova i još nešto što je zapanjilo policajce:

Dva falsifikovana trofeja namenjena pobedniku Svetskog prvenstva.

Trofej Svetskog prvenstva u fudbalu / FOTO: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Sistem takmičenja

Podsetimo, ovaj Mundijal, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, odvija se kao nijedan dosad.

Jer, nikada dosad nije bilo čak 48 zemalja učesnika.

One se najpre takmičenje u 12 četvoročlanih grupa, iz kojih po dve najbolje ekipe automatski idu u nokaut fazu, ali i još osam trećeplasiranih. Dakle, posle prve faze, takmičenje napušta 12 četvrtoplasiranih, odnosno poslednjih ekipa iz svih grupa, kao i četiri najlošije selekcije koje budu treće u svojim grupama.

U nokaut fazi će se broj učesnika smanjivati redom, od šesnaestine i osmine finala, preko četvrtfinala, do polufinala, a onda će na red doći i borba za titulu. Možda čak i bolja od sada već antologijska, završna borba za trofej 2022. u Kataru između Argentine, aktujelnog svetskog prvaka, i Francuske koja je umalo napravila čudo.

Broj utakmica je, u odnosu na prošli Mundijal, povećan sa 64 na čak 104, a timovi koji dođu do same završnice (najbolja četiri tima će igrati i polufinale, a potom jedni finale, a drugi meč za treće mesto) će morati da odigraju osam mečeva, umesto dosadašnjih sedam.

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