Fudbal

I POLICAJCI ZAPANJENI: Neverovatno šta su zaplenili

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04. 06. 2026. u 16:24

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Ponekad su i pripadnici policije zatečeni onim što pronađu.

И ПОЛИЦАЈЦИ ЗАПАЊЕНИ: Невероватно шта су запленили

Foto: Profimedia/Ilustracija

Baš to se desilo u Kanadi.

Naime, kanadska policija je zaplenila najveću količinu falsifikovane odeće u istoriji zemlje - i to pred Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Policija je uhapsila dve osobe u vezi sa prevarom sa falsifikovanom sportskom robom u vrednosti većoj od čak 3,5 miliona dolara.

Ovo je najveća poznata zaplena falsifikovane fudbalske odeće u kanadskoj istoriji, navodi se u saopštenju policije.

Zaplenjeno je ukupno 16.000 dresova različitih brendova i još nešto što je zapanjilo policajce:

Dva falsifikovana trofeja namenjena pobedniku Svetskog prvenstva.

Trofej Svetskog prvenstva u fudbalu / FOTO: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Sistem takmičenja

Podsetimo, ovaj Mundijal, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, odvija se kao nijedan dosad.

Jer, nikada dosad nije bilo čak 48 zemalja učesnika.

One se najpre takmičenje u 12 četvoročlanih grupa, iz kojih po dve najbolje ekipe automatski idu u nokaut fazu, ali i još osam trećeplasiranih. Dakle, posle prve faze, takmičenje napušta 12 četvrtoplasiranih, odnosno poslednjih ekipa iz svih grupa, kao i četiri najlošije selekcije koje budu treće u svojim grupama.

U nokaut fazi će se broj učesnika smanjivati redom, od šesnaestine i osmine finala, preko četvrtfinala, do polufinala, a onda će na red doći i borba za titulu. Možda čak i bolja od sada već antologijska, završna borba za trofej 2022. u Kataru između Argentine, aktujelnog svetskog prvaka, i Francuske koja je umalo napravila čudo.

Broj utakmica je, u odnosu na prošli Mundijal, povećan sa 64 na čak 104, a timovi koji dođu do same završnice (najbolja četiri tima će igrati i polufinale, a potom jedni finale, a drugi meč za treće mesto) će morati da odigraju osam mečeva, umesto dosadašnjih sedam.

Ako vas Svetsko prvenstvo u fudbalu zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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