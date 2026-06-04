Politika

"IDEM U CRNU GORU" Vučić odlučan: Tamo ću da im kažem u lice sve što imam!

В. Н.

04. 06. 2026. u 10:49

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja medijima nakon sastanka sa predsednikom ES, Antoniom Koštom govorio o svom odlasku u Tivat.

ИДЕМ У ЦРНУ ГОРУ Вучић одлучан: Тамо ћу да им кажем у лице све што имам!

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

- Dobio sam pismeno od BIA-e, pročitao i nisam o tome pričao sa gospodinom Koštom. Idem tamo, jer je veoma važno da predtavim Srbiju, znači sve normlano. O svemu drugom ću da pričam u Crnoj Gori, ne ovde, nego dole da u licem kažem sve što imam. Oko raznih igara gde je Srbija predstavljena kao "mala Rusija" a oni kao mučene Baltičke zemlje, otprlike uvek ugroženi od nas i tako dalje. O tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Ja se ne plašim da kažem istinu i o tome ću dole da govorim - kazao je Vučić.

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