Nesreće

GORI AMBASADA PAKISTANA U BEOGRADU: Veliki broj vatrogasnih vozila na licu mesta (FOTO)

В.Н.

04. 06. 2026. u 08:49

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VATRA guta ambasadu Pakistana u Beogradu.

ГОРИ АМБАСАДА ПАКИСТАНА У БЕОГРАДУ: Велики број ватрогасних возила на лицу места (ФОТО)

Foto: Novosti

Kako saznaju "Novosti" u Beogradu, preko puta bolnice Dragiša Mišović u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića buknuo je požar u ambasadi Islamske Republike Pakistan.

Veliki broj vatrogasnih vozila na licu mesta.

Za sada nije poznato da li ima povređenih. 

Foto: Фото: Новости

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