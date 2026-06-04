GORI AMBASADA PAKISTANA U BEOGRADU: Veliki broj vatrogasnih vozila na licu mesta (FOTO)
VATRA guta ambasadu Pakistana u Beogradu.
Kako saznaju "Novosti" u Beogradu, preko puta bolnice Dragiša Mišović u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića buknuo je požar u ambasadi Islamske Republike Pakistan.
Veliki broj vatrogasnih vozila na licu mesta.
Za sada nije poznato da li ima povređenih.
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