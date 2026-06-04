GORI AMBASADA PAKISTANA U BEOGRADU: Veliki broj vatrogasnih vozila na licu mesta (FOTO)

IZ razloga od najviše važnosti za poslove poverene Bezbednosno informativnoj agenciji saopštavamo da je neophodno da se oglasimo da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Bezbednosno-informativne agencije zvanično savetovano Predsedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika, navodi BIA.