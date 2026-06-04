Svet

ŠOK PONUDA KIJEVA ZA BERLIN! Ukrajina u zamenu za nemačke rakete nudi „fantomsko oružje“ – Nemci u neverici!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 06. 2026. u 18:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKRAJINA je zatražila od Nemačke da do kraja godine obezbedi desetine dodatnih raketa-presretača za američki sistem protivvazdušne odbrane Patriot iz svojih zaliha.

ШОК ПОНУДА КИЈЕВА ЗА БЕРЛИН! Украјина у замену за немачке ракете нуди „фантомско оружје“ – Немци у неверици!

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Blumberg ovo izveštava, pozivajući se na izvore.

Prema publikaciji, Kijev je obećao da će u zamenu obezbediti presretače, koji se očekuje da će biti proizvedeni u budućnosti.

U aprilu 2026. godine, Ukrajina je već dobila paket vojne pomoći od Berlina vredan 4 milijarde evra (4,6 milijardi dolara), koji uključuje finansiranje stotina raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot.

Agencija napominje da nemačka vlada razmatra zahtev Kijeva, ali još nije donela odluku. Prema jednom izvoru Blumberga, odluka bi mogla biti objavljena pre ili tokom samita NATO-a u julu.

Ranije smo izvestili da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, u posebnom pismu, zatražio od predsednika Donalda Trampa još raketa, ali je on ostao nem.

Zelenski je potom zapretio ukrajinskim zvaničnicima ostavkama zbog neuspeha u završetku ugovora o isporuci američkih protivvazdušnih raketnih sistema dugog dometa „Patriot“.

(ctrana.one)

BONUS VIDEO - DEČAK (14) NESTAO DOK SE KUPAO U DRINI: Sve hitne službe na nogama

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IRANSKI ZVANIČNIK: Naplaćivaćemo prolaz kroz Ormuz
Svet

0 0

IRANSKI ZVANIČNIK: Naplaćivaćemo prolaz kroz Ormuz

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je danas da ta zemlja planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, umesto klasičnih tranzitnih taksi, u zamenu za bezbednosne i logističke usluge u tom strateškom plovnom putu.

04. 06. 2026. u 21:08

Politika
Tenis
Fudbal
Besplatno svakodnevno bankarstvo za milion i po građana Srbije

Besplatno svakodnevno bankarstvo za milion i po građana Srbije