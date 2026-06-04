UKRAJINA je zatražila od Nemačke da do kraja godine obezbedi desetine dodatnih raketa-presretača za američki sistem protivvazdušne odbrane Patriot iz svojih zaliha.

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Blumberg ovo izveštava, pozivajući se na izvore.

Prema publikaciji, Kijev je obećao da će u zamenu obezbediti presretače, koji se očekuje da će biti proizvedeni u budućnosti.

U aprilu 2026. godine, Ukrajina je već dobila paket vojne pomoći od Berlina vredan 4 milijarde evra (4,6 milijardi dolara), koji uključuje finansiranje stotina raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot.

Agencija napominje da nemačka vlada razmatra zahtev Kijeva, ali još nije donela odluku. Prema jednom izvoru Blumberga, odluka bi mogla biti objavljena pre ili tokom samita NATO-a u julu.

Ranije smo izvestili da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, u posebnom pismu, zatražio od predsednika Donalda Trampa još raketa, ali je on ostao nem.

Zelenski je potom zapretio ukrajinskim zvaničnicima ostavkama zbog neuspeha u završetku ugovora o isporuci američkih protivvazdušnih raketnih sistema dugog dometa „Patriot“.

(ctrana.one)

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